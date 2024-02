Beroš se sastaje sa sindikatima: 'Ne vidim razlog za štrajk, tu je nikad viđeno povećanje plaća'

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u četvrtak da će početkom sljedećeg tjedna razgovarati sa sindikatima o predloženim koeficijentima u zdravstvu, istaknuo uvjerenost u postizanje kompromisa te poručio da ne vidi razloga za štrajk koji najavljuje liječnički sindikat.

- Osobno, ne vidim razloga za štrajk u trenutku kada povećavamo materijalna prava povijesno najviše - izjavio je ministar, komentirajući najave štrajka iz Liječničkog sindikata.

Ministar je uvjeren u konstruktivan razgovor sa sindikatima o prijedlogu novih koeficijenata, o kojima se sindikati trebaju očitovati najkasnije do 8. veljače.

- Vjerujem da ćemo u za to predviđenom roku naći kompromis - rekao je Beroš te dodao kako je Vlada predvidjela nikad viđeno povećanje primanja u javnom i državnom sektoru, u ukupnom iznosu od milijardu i pol eura.

- Želimo da svi građani žive bolje i imaju bolju zdravstvenu zaštitu - poručio je.

Ponovio je i da prosječna neto primanja liječnika rastu za 40 posto.

- Prosječna neto plaća prije ožujka za specijalista bila je 1771 eura, nakon primjene novog zakona i novih uredbi ta bi plaća od travnja trebala biti neto 2500 eura. Uključujući dežurstva i prekovremene, ukupna neto primanja za specijalistu bila bi oko 3500 eura - rekao je Beroš.

Za povećanje plaća 75.000 djelatnika u zdravstvu, na godišnjoj će se razini izdvojiti 190 milijuna eura, odnosno s plaćanjem prekovremenih i dežurstava - 247 milijuna eura, naveo je ministar u izjavi novinarima u KB-u Dubrava prilikom početka edukacije članova posade Helikopterske hitne medicinske službe.

Napravit ćemo sve da pomognemo djeci oboljeloj od mišićne distrofije

Beroš je komentirao i povlačenje s europskog tržišta lijeka Translarne, namijenjenog oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije.

U Hrvatskoj je sedam obitelji čija su djeca podobna za korištenje Translarne, a mediji su proteklih dana pisali kako su se "sve do jedne uvjerile su u pozitivne ishode lijeka, koji se sada povlači s tržišta".

Članovi Udruge djece oboljele od Duchenneove mišićne distrofije i članova njihovih obitelji Hrvatska poslali su prošlog mjeseca apel kojim upozoravaju da će Europska agencija za lijekove (EMA) preporučiti da se s tržišta ukloni jedini lijek za liječenje te bolesti.

Ministar pak odgovara da je "EMA na osnovi znanstvenih spoznaja došla je do toga da tom lijeku neće produžiti registraciju". "To znači da s tim lijekom nije sve u redu, nije to odlučeno ni iz kakvog drugog interesa", istaknuo je.

Riječ je o rijetkoj bolesti koja pogađa uglavnom mušku djecu, a lijek im je, kažu u udruzi oboljelih, omogućio da mogu dulje hodati i živjeti.

Iz Hrvatske agencije za lijekove HALMED-a proteklih su dana objasnili da je lijek Translarna imao uvjetno odobrenje, a nakon provedenih kliničkih studija njegova djelotvornost nije potvrđena.

Beroš je ustvrdio da je riječ o kompleksnoj bolesti, ali i da postoje neke druge terapijske opcije.

Roditeljima oboljele djece poručio je da "trebaju biti sigurni da će hrvatski zdravstveni sustav napraviti sve da nađe načina kako pomoći njihovoj djeci".