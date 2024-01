Počele su pripreme liječnika za štrajk, sindikat: 'I da imamo pet puta veće plaće, ne bi pomoglo'

Hrvatski liječnici počeli su pripreme za štrajk. Podsjećaju kako je proteklih dana hrvatska javnost mogla svjedočiti propagandnim pokušajima hrvatske politike koji imaju cilj oslabiti položaj i jedinstvo hrvatskih liječnika.

- Predsjednik Vlade RH, Plenković, ministar zdravstva Beroš i Vlada RH grubim kršenjem dogovora s hrvatskim liječnicima iz travnja 2023. i propagandnim pokušajima, kako u javnom prostoru tako i iza kulisa, guraju hrvatske liječnike u štrajk, potiču ih na bijeg u privatno zdravstvo i odlazak iz Hrvatske - tvrde liječnici.

Naglasili su da je Vlada pokušala opet reciklirati priče o navodno “ogromnim plaćama” hrvatskih liječnika da bi ih pred sugrađanima i pacijentima prikazala kao pohlepne i nerazumne. Tvrde da zapravo ono što Vlada nudi za pregovaračkim stolom jasno pokazuje kako ona ne shvaća kritične točke u zdravstvu – bijeg mladih liječnika iz Hrvatske te bijeg najškolovanijih i najiskusnijih liječnika u privatno zdravstvo. Liječnica koja je ovo sve komentirala za 24sata, a koja je htjela ostati anonimna, tvrdi da nije stvar samo u novcu.

- I kad bismo imali pet puta veće plaće, to ne bi pomoglo. Problem je mnogo dublji. Problem je u organizaciji i vrednovanju. Sve treba reorganizirati u zdravstvu, a rad i marljivost napokon se moraju početi cijeniti. Mi u Hrvatskoj imamo taj užasni sustav nepotizma, koji ne dozvoljava da najbolji dođu do izražaja. Zato treba graditi sve ispočetka, a za to će trebati mnogo godina - rekla je liječnica opće prakse i dodala kako se struka ne razvija jer se više ne ide na doktorate, ne pišu se radovi...

- To su stvari kroz koje se uči. Ali tko će ići na doktorat ako si ga sami morate platiti - pita se ona.

Upozorava na gorući problem odlaska naših liječnika u inozemstvo i tvrdi da oni to rade jer više ne mogu izdržati improvizaciju.

- To su ljudi koji se ne boje posla. Vani se radi nenormalno puno. Međutim, mnogi svejedno odlaze jer im je sve bolje od ovoga kaosa koji vlada u našem zdravstvu - rekla je liječnica.

Ipak, priznaje da je učiteljima možda još teže.

- Kad njih pogledam, mi smo male bebe. Pogledajte samo kako je njima teško. Situacija je na svim područjima u ovoj zemlji nezadovoljavajuća, neizdrživa - govori liječnica.

Liječnici Vladi zamjeraju i slanje fantomskih tablica navodnih plaća liječnika u medije - tablica sa stavkama i iznosima koji nikad i nigdje nisu ponuđeni liječnicima.

- Ministar šalje poruku u kojoj namjerno ‘miješa kruške i jabuke’, uspoređujući teorijska primanja, koja uključuju rekordan broj protuzakonitih prekovremenih sati i dežurstava (gotovo pola života provedenog u bolnici) s osnovnom plaćom onih koji rade 40 sati tjedno ili manje - kažu liječnici. Optužuju Vladu i za pokušaj razjedinjavanja krovnih hrvatskih liječničkih udruga širenjem specifičnih sadržaja na društvenim mrežama kroz sebi podređene i ovisne aktere u sustavu zdravstva. No poručuju kako su zato liječnici ujedinjeniji nego ikad.

- Mjesecima se ignoriralo mlade ljude pritisnute robovlasničkim ugovorima, a u međuvremenu je 148 (!) naših kolega napustilo Hrvatsku. Te se ljude moglo spasiti, zadržati u Hrvatskoj - poručuju hrabro liječnici.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić kaže da je prerano reći u kojem bi opsegu liječnici štrajkali.

- Bitni problemi su potrpani pod tepih, a nas se sad nastoji ocrniti i prikazati kao nezasitne sebičnjake, koje nije briga ni za koga - kaže ova sindikalistica i liječnica.