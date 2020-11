Beroš tvrdi da će nabaviti još 300 respiratora za Dubravu, a zna da na njima nema tko raditi

Ministre, zadnji je čas da progledaš: U KB Dubravi nije imao tko ni kako četiri pacijenta staviti na respiratore, bolnice su već ostale bez najskupljih lijekova za najteže onkološke bolesnike...

Nemamo mi slobodnih respiratora! Stoji nam neiskorišteno njih desetak koji su nam došli s Rebra, ali na njima nema tko raditi!

Tako su u KB Dubravi naši sugovornici reagirali na nevjerojatne navode kako je u toj bolnici popunjenost respiratora "na 27 posto iskorištenosti".

- Istina je da u Hrvatskoj imamo 800 respiratora, nakrcani su po bolnicama, ali u Dubravi ih ima više od 30 i na njima nema tko raditi! A i od ovih deset koji stoje, sedam je neupotrebljivo, kažu nam ogorčeni u KB Dubravi, dodatno potreseni incidentom s nestankom struje. U Ministarstvu zdravstva sad tvrde da oni nisu u medije izlazili s podacima o 27 posto iskorištenosti respiratora u KB Dubravi iako ih je dio medija prenio:

- Ne znam otkud ti podaci. Javit će vam moje službe točne brojeve - kaže sad za 24sata ministar Vili Beroš.

Nestanak struje u KB Dubravi je ugrozio živote ljudi na respiratorima, ali i živote onih kojima se stanje tako pogorašalo da su tek trebali biti ventilirani.

Dok su liječnici ručno pokretali respiratore strepeći kada će se vratiti struja, četvero pacijenata koji su bili na tretmanu kisikom zbog pogoršane zdravstvene situacije trebali su hitno respirator. No zbog problema sa strujom i manjkom osoblja nisu bili priključeni na respiratore.

Bez odgovora

Pitali smo stoga ministra i ima li ovo što se događa u bolnici Dubrava utjecaja na povećani broj smrtnih slučajeva od COVID-a. Odgovor čekamo. Kako nam je već spomenuo da će s respiratorima u KB Dubrava dolaziti i osoblje koje s njima barata, doznajemo da će i tu imati problema. Naime, ravnatelji bolnica trebali bi odrediti tko će od njihovih liječnika i medicinskih sestara ići na ispomoć u Dubravu, no vlada, kako doznajemo, veliki otpor. Nitko ne želi ići ondje raditi. Pitali smo ministra hoće li i kako sankcionirati one koji odbiju ići u COVID centar na ispomoć. Čekamo i taj odgovor, iako je teško zamisliti da bi se itko, u pandemiji kad ionako imamo manjak liječnika i sestara, usudio ih kažnjavati.

- KB Dubrava je srce našeg obrambenog sustava protiv COVID-a, gdje su kapaciteti bili spremni još u prvom valu. No kako je pandemija u ljetnim mjesecima popustila, tako se i bolnica vratila svakodnevnim aktivnostima. S povećanim brojem zaraženih opet smo je aktivirali kao COVID centar i svaki dan je prilagođavamo novonastalim okolnostima, govorio je za 24sata ministar u ponedjeljak.

Pojasnio je, ipak, kojim tempom planiraju puniti bolnicu respiratorima:

- Nitko na svijetu, pa ni Hrvatska nema 300 respiratora u bolnici da ih aktivira po potrebi. Naime, u Hrvatskoj imamo ukupno nešto više od 860 respiratora, no oni su raspoređeni po svim bolnicama. Koliko ih točno ima u Dubravi, javit će vam naše službe tijekom dana jer radimo na tome da svaki dan dobiju pet, šest respiratora po potrebi. Radimo i na tome da za potrebe pacijenata u Dubravi bude i od 250 do 300 respiratora.

No ti respiratori malo znače ako nema zdravstvenih djelatnika koji znaju i mogu s njima baratati:

Zone odgovornosti

- Jasno je da ako su respiratori bili u drugoj bolnici u funkciji da će i ljudi koji rade s njima u tim bolnicama participirati i pomoći Dubravi. U ovom trenutku ekspertna skupina promišlja zone odgovornosti te će svaka bolnica biti zadužena za dio oko COVID-a. O detaljima ćemo izvijestiti javnost na vrijeme - tvrdi ministar.

U ponedjeljak nije bilo problema s električnom energijom u bolnici, no zato smo u nedjelju samo nekoliko sati prije incidenta sa strujom dobili informaciju da agregati, nestane li struje, ipak nisu dovoljno dobri da napajaju cijelu bolnicu i njezinu opremu, pa tako ni sve respiratore. COVID bolnica ima agregate za struju stare 30 godina. Na testiranju su radili, doznajemo, po desetak sekundi i onda stanu.

Imat će ukupno 600 kreveta

- Kad bi u KB Dubrava potpuno nestalo struje, ručnom ventilacijom bi se na životu mogao održavati određeni, manji broj pacijenata, ali ako respirator treba više od 40 ljudi, to bi bilo nemoguće - otkrivaju dobro upućeni izvori. Bolnica će liječiti isključivo teške korona pacijente za koje pripremaju 600 kreveta. Pitaju se je li Beroš bio upoznat s tom, potencijalno opasnom činjenicom, kad je određivano da KB Dubrava bude COVID centar za Zagreb i okolicu. Dok čeka respiratore i nada se da neće nestati struje, Dubrava se pretvara isključivo u COVID bolnicu s ukupno 600 kreveta.