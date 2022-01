Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je u ponedjeljak da je uz dobru organizaciju moguće provesti testiranja na covid-19 u domovima zdravlja i kod liječnika obiteljske medicine, koje je bilo neophodno uključiti zbog popunjenih kapaciteta u bolnicama i na dosadašnjim testnim mjestima.

"Testiranja brzim antigenskim testovima na covid-19 trebaju provoditi domovi zdravlja i liječnici obiteljske medicine koji mogu osigurati potrebne uvjete da nema izravnih kontakata redovitih pacijenata i onih koji dokaze na testiranje, posebno onih sa simptomima“, istaknuo je ministar zdravstva u priopćenju za javnost.

Beroš napominje kako su i do sada liječnici obiteljske medicine radili ta testiranja. "Naravno da uvjeti variraju od ordinacije do ordinacije, no uz dobru organizaciju to je moguće ostvariti", ustvrdio je.

Kaže da iz dosadašnjih iskustava u domovima zdravlja, znaju da postoje mogućnosti da se osiguraju izdvojeni prostori u kojima će se uzimati brisovi pacijenata koji se testiraju brzim antigenskim testovima, te da se osiguraju osobe koje će unositi informacije o tome u odgovarajuće baze podataka.

"Potrebama za testiranjem građana ne može nitko drugi udovoljiti osim dijelova zdravstvenog sustava, a kako su kapaciteti u bolnicama i na testnim mjestima zavoda za javno zdravstvo popunjeni, bilo je neophodno uključiti i domove zdravlja, liječnike obiteljske medicine i pedijatre koji su stručno osposobljeni za obavljanje takvih zadataka“, zaključio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Odluka Ministarstva zdravstva da se od ponedjeljka testiranje pacijenata na covid-19 brzim antigenskim testovima (BAT) može obavljati i u ordinacijama liječnika obiteljske medicine potaknuta je na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ponajprije zbog sve većih potreba građana Hrvatske da se testiranjem utvrdi broj zaraženih osoba.

Iz Ministarstva zdravstva ističu kako pritisak broja pacijenata koji imaju potrebu za testiranjem uvelike nadilazi trenutne kapacitete zavoda za javno zdravstvo u cijeloj zemlji, te bolničkih ustanova, pa je posve logična orijentacija na testiranje BAT-om bila prema domovima zdravlja i liječnicima obiteljske medicine, posebno onima koji imaju prostorne, organizacijske i kadrovske mogućnosti.

Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje pružit će svim domovima zdravlja i liječnicima obiteljske medicine svaku pomoć i potporu da u skladu sa svojim mogućnostima odgovore ovim potrebama aktualne epidemiološke situacije u Hrvatskoj.

"Prigovori koji dolaze od pojedinaca i dijela strukovnih udruga sigurno ne doprinose naporima svih u zdravstvenom sustavu da se na najbolji mogući način odgovori na zdravstvene potrebe građana Hrvatske", zaključuje se u priopćenju.