Ministra Beroša na današnjoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite novinari su pitali je li bilo pogodovanja oko toga što je firma Cuspis, njegova poznanika Vinka Kojundžića dobila gotovo 200.000 kuna za izradu portala CijepiSe?

“Nije bilo pogodovanja. Već jutros je Ministarstvo zdravstva uputilo demantij, svi procesi bili su transparentni sukladno zakonima, svi podaci su bili objavljeni, vrlo jasno su navedeni tamo, teza o prikrivanju identiteta i dobavljača ne stoji jer je sve bilo objavljeno. Ja kao ministar ne znam koliko je to točno koštalo, ali vjerujem da je u naše priopćenje to bilo uključeno. Pozdravljam sve teze koje su se jučer postavile, ali mi smo tu da otklonimo sve sumnje. Istina je da je to jedan informatički složen proces”, rekao je Beroš.

Upitan je zašto mu je trebalo nekoliko tjedana da odgovori da je tvrtka Cuspis radila platformu CijepiSe?

“Ispričavam se ako je bilo kašnjenja u bilo kojem odgovoru. Kao ministar sam posvećen drugim stvarima. Na mrežnim stranicama ministarstva se nalaze svi elementi koji ukazuju tko je i kada potpisao ugovor. Sve je javno. Mislim da u čitavom procesu nije bilo pogodovanja, po mom mišljenju”, rekao je Beroš.

Upitan je i o odnosu s Vinkom Kojundžićem, vlasnikom tvrtke Cuspis, koji ga je fotografirao na godišnjem

“Nismo u ništa boljem ili lošijem odnosu na druge firme koje imaju ugovore. Nikom i ničem nije bilo pogodovanja”, pravda se Beroš.

Koliko točno je Cuspis dobila od 4,6 milijuna kuna koliko košta cijeli projekt informatizacije u Ministarstvu zdravstva?

“Doista nisam informiran o tim detaljima, to nije u mojim okvirima. Ali nemam egzaktne brojke”, opravdavao se Beroš.

Je li onda zadovoljan radom platforme CijepiSe?

“Osobno vidim da ima nekakvih problema koji mi zadaju glavobolje. Volio bih da ih nema, ali tu su. Vi možete reći da smo imali dovoljno vremena, ali to je iznimno zahtjevan proces. Na meni je da upirem da se to riješi”, priznao je ministar zdravstva.