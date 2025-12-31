A što nam se još događalo u zdravstvu, zapravo sve standardno, liste čekanja nisu se smanjile, pacijenti koji se bore za život morali su si sami tražiti mjesta gdje mogu na zračenje...
Berošu posao, pacijenti čekaju preglede, a što sa državom? E, pa oni financiraju privatnike
Taman kad pomislimo da naše zdravstvo ne može dotaknuti veće dno - ispostavi se da smo bili u krivu. Lani smo bili uvjereni u to da smo dno dotaknuli kad je krajem 2024. godine uhićen ministar zdravstva Vili Beroš. I to u sklopu velike korupcijske afere Mikroskop, u kojoj je upravo on bio jedan od osumnjičenih za primanje mita tijekom nabave skupocjene opreme - mikroskopa.
