Berošu posao, pacijenti čekaju preglede, a što sa državom? E, pa oni financiraju privatnike

PIŠE: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

A što nam se još događalo u zdravstvu, zapravo sve standardno, liste čekanja nisu se smanjile, pacijenti koji se bore za život morali su si sami tražiti mjesta gdje mogu na zračenje...

Taman kad pomislimo da naše zdravstvo ne može dotaknuti veće dno - ispostavi se da smo bili u krivu. Lani smo bili uvjereni u to da smo dno dotaknuli kad je krajem 2024. godine uhićen ministar zdravstva Vili Beroš. I to u sklopu velike korupcijske afere Mikroskop, u kojoj je upravo on bio jedan od osumnjičenih za primanje mita tijekom nabave skupocjene opreme - mikroskopa.

