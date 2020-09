Besplatna tetovaža za one koji su preboljeli virus: 'Pričat ću unucima da sam imao koronu'

Broj oboljelih od korona virusa u svijetu i dalje raste, a pogotovo raste u Meksiku gdje je jedan tattoo majstor odlučio svima koji su preboljeli Covid-19 pokloniti besplatnu tetovažu

<p>Kao sjećanje na pandemiju, Meksikanac<strong> Emi Debua</strong> nudi klijentima koji su preživjeli koronu besplatnu tetovažu koja to i svjedoči, "COVID-19 SURVIVOR" (Preživio Covid-19).</p><p>- Na taj način za nekoliko godina moći ću pričati svojim unucima, svojoj djeci. Sjećam se da sam 2020. obolio od Covida, tada je vladala pandemija, bila je to smrtonosna bolest, a ja sam preživio, vidi moju tetovažu - objasnio je Debua.</p><p>Taj majstor tetovaže odlučio je prošli tjedan pokrenuti besplatnu kampanju tetoviranja u gradu Montereyu na "dar svima koji su izgubili nešto" tijekom pandemije. </p><p><strong>Oscar Morales </strong>(20), dao si je istetovirati tu poruku na ruku kao podsjetnik da je vjerojatno nemarom zarazio tri člana svoje obitelji, a oni su svi preživjeli.</p><p>- Nisam mario... no otkako sam bio pozitivan na testiranju, maksimalno se štitim, stalno nosim masku i dezinficiram ruke - objasnio je. </p><p>Meksiko službeno ima više od 64.000 umrlih od Covida-19 te gotovo 600.000 zaraženih.</p>