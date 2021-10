Nažalost, ne očekujem da će Vlada prihvatiti preporuku o smanjenju poreza na higijenske menstrualne potrepštine već će se za to morati čekatu direktiva Europske unije, smatra zastupnica Anka Mrak Taritaš, koja je već u dva navrata predlagala Saboru da se porez za higijenske menstrualne potrepštine sa 25 na 5 posto.

.Dodala je da apsolutno podržava sve inicijative općina, gradova i županija koje u svoje škole uvode besplatne higijenske potrepštine za školarke.

Podsjetimo, prvi grad koji se pobrinuo da svojim učenicama osigura besplatne higijenske potreštine za menstruaciju je Varaždin, koji je za tu namjenu iz gradskog proračuna odvojio 40 000 kuna. Njegov primjer slijedili su Vinkovci i Rijeka, koja je za sve osnovne škole čiji su osnivač, u idućoj školskoj godini izdvojila 200 000 kuna proračunskog novca za opskrbu djevojčica i djevojaka u svojim školama.

Sve više podrške

- Apsolutno podržavam ovakve hvalevrijedne inicijative svih općina, gradova i županija. Smatram da, ako imamo mogućnost besplatnih udžbenika, moramo imati i mogućnost besplatnih menstrualnih potrepština. Da se razumijemo - to nije ni svjetonazorsko ni ideološko, već civilizacijsko pitanje. Sva dosadašnja istraživanja po tom pitanju pokazuju to mesntrualno siromaštvo po kojem si 20 posto žena ne može priuštiti osnovne menstrualne potrepštine, a svima je demografija važna pa povežite to dvoje. Uzmimo u obzir i da žene čine 51 posto biračkog tijela, a plaćaju porez na navedeno samo zato što su žene. Žao mi je da Vlada nema empatije za to - kaže Mrak Taritaš.

Glasanje u petak

Još jedna županija koja se pobrinula za svoje školarke po ovom pitanju. SDP-ova vijećnica Sandra Mitrović-Nikšić na svojim je mrežnim stranicama objavila kako je primjer drugih gradova i općina odlučila slijediti i Splitsko - dalmatinska županija.

- Dok se ne riješi menstrualno siromaštvo na nivou države, ravnatelji škola u Splitsko dalmatinskoj županiji zatražite sredstva za uloške, koja su osigurana u proračunu SDŽ, javite se pročelniku Tomislavu Đoniću - napisala je Mitrović Nikšić.

O mogućem ukidanju plaćanja poreza na luksuz po kojem se sad oporezuju higijenske potrepštine za menstruacije glasat će se u saboru u petak u podne.

Udruga PaRiter, koja je napravila prvo istraživanje o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj, apelira na sve zastupnike u Saboru da glasaju za i donesu odluku o smanjenju poreza na uloške..