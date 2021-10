Postoje mnoge luksuzne stvari na svijetu, od jahti preko skupih automobila do nakita. A prema Vladi RH i poreznom sustavu, luksuzna je i menstruacija. Tako je, žene luksuzno krvare jednom mjesečno, u prosjeku pet do sedam dana. Uz to, tu su naravno i luksuzni grčevi, mučnine, glavobolje i ostali prateći simptomi. Zato što je to toliko luksuzno, 51,7 posto stanovništva Hrvatske, odnosno 2,2 milijuna građanki plaća porez na luksuz svaki put kad kupe uloške ili tampone. Ako za to uopće imaju novaca.