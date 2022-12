Besplatni obroci? Lijepo, ali ste ih trebali uvesti prije 8 godina

Kukuruzni kruh i namaz, voće i jogurt, kuhano jaje ili omlet, ali i pizze, pa i hrenovke, to su užine i mliječni obroci u hrvatskim osnovnim školama, čiji se jelovnici mogu lako provjeriti na njihovim web stranicama. Školska prehrana mora slijediti smjernice o kvalitetnoj prehrani Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, no prvenstveno to ovisi o novcu koji škole dobivaju od svojih gradova i županija, odnosno države. Vrijedit će to i za besplatne obroke za sve učenike koji će se u školama početi davati od drugog polugodišta. I u tome nema ništa loše, no zašto se tako žuri s ovom odlukom?