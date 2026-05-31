Besplatni programi u muzejima povodom Dana grada Zagreba

Galerija Klovićevi dvori pripremila je program Ples u Galeriji, koji počinje u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića koji će izvoditi zagrebačke klasike.

Od 20,30 sati svira glazbeni sastav Louise s pop plesnim repertoarom.

Tijekom dana, od 11 do 19 sati moći će se besplatno razgledati tekuće izložbe Galerije - 8. Bijenale slikarstva na drugom katu, izložbu „Dvorac umjetnika/Na nebu od oblaka” na prvom katu te „U početku bijaše crtež” u podrumu.

Iz Klovićevih dvora kažu i da se u slučaju lošeg vremena program neće održati.

U MSU-u vodstvo posvećeno Ivanu Kožariću i film o Gorgoni

Slobodan će biti i ulaz u Muzej suvremene umjetnosti, na sve izložbe i programe: Od 11,30 sati kreće vodstvo „Treba ići. I. K.“ posvećeno Ivanu Kožariću, a za 16 sati najavljena je projekcija filma o grupi Gorgona u dvorani Gorgona.

Uskličnom izjavom „Treba ići!“ Ivan Kožarić jezgrovito je izrazio svoj stav stalne pripravnosti na pokret, a mi ćemo, odajući i počast velikom umjetniku pokušati proniknuti u bit životnosti koju je, svaki put na neki drugačiji način, uspijevao ugraditi u svoja djela, pa čak i onda kada je riječ o sferi javne plastike gdje se to najmanje očekuje, napominje se u najavi MSU-a.

Tura je posvećena Kožarićevim skulpturama u Novom Zagrebu, gdje se uz antologijskog Kupača pod tušem, na Savskom nasipu nalazi i golema Ruka te još nekoliko zanimljivih, nikad realiziranih prijedloga. Posljednja destinacija ovog vodstva je Atelijer Kožarić koji je nakon dva radikalna premještanja svoje trajno mjesto pronašao u MSU.

Dokumentarni film „Gorgona” Ane Marije Habjan, daje pregled jedne od najneobičnijih pojava u hrvatskoj umjetnosti koju definira zajednička pripadnost duhu modernizma, koja je obilježila hrvatsku likovnu scenu druge polovice 20. stoljeća.

Njezini pripadnici svojim su umjetničkim djelovanjem izvršili presudan utjecaj na razvoj i valorizaciju hrvatske suvremene umjetnosti te je smjestili u europske okvire.

Muzej grada Zagreba u znaku All Girls Street Art Festivala

Zagrepčani će moći proslaviti svoj dan i u Muzeju grada Zagreba (MGZ), uz besplatan ulaz i sudjelovanje i na radionicama i crtanju u sklopu All Girls Street Art Festivala u dvorištu Muzeja, na kojem sudjeluju hrvatske i međunarodne street art umjetnice.

„Od Sofije do Zagreba, All Girls Street Art Festival kao jedinstvena, nomadska platforma pretvara dvorište Muzeja u snažan prostor ženskih glasova, povezujući umjetnice iz različitih kultura i scena te kroz suradnju, solidarnost i kreativnost hrabro redefinira javni prostor i granice suvremene umjetnosti”, najavljuju iz MGZ-a.

Hrvatski prirodoslovni muzej uz Dan grada Zagreba slavi i Svjetski dan dinosaura, koji se obilježava dan kasnije.

”Budući da su dinosauri jedna od najuspješnijih i najomiljenijih skupina životinja ikada, pozivamo vas da ga obilježimo zajedno. Pridružite nam se na posebnom tematskom programu posvećenom dinosaurima”, poručuju iz Muzeja.

Za velike i male paleontologe pripremili su besplatna tematska vodstva kroz stalni postav u dva termina, uz obaveznu prethodnu prijavu na muzejskim stranicama.

Tehnički muzej Nikola Tesla bit će u nedjelju otvoren od 9 do 13 sati, a posjetitelje očekuju besplatna vožnja muzejskim tramvajem u 9,30 sati, radionica i posjet Apisariju u 10 sati, vodstvo muzejskim rudnikom u 11 sati te demonstracija Teslinih izuma „Tesla Lab” u 11,30 sati i Planetarij u 12 sati.