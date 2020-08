Bespravna gradnja na Jarunu: 'Rekli su da imaju sve dozvole, ali smo provjerili i - nemaju!'

Investitor je počeo s građevinskim radovima bez prethodno ishođene pravomoćne građevinske dozvole. Inspektori su obustavili radove i postavili znak da je gradilište zatvoreno, kažu iz Inspektorata

<p>Pa kao da smo na Divljem zapadu a ne u Zagrebu u 21. stoljeću. Nismo mogli vjerovati da danas netko može biti toliko drzak i pod nosom nam bespravno graditi.</p><p>Pričaju nam to stanari ulice Gredice na zagrebačkom Jarunu. Početkom lipnja srušena je na parceli stara potleušica, a onda je bager iskopao temelje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>- Investitori su tu susjedi, braća <strong>Damir </strong>i <strong>Neven Milanović</strong>. Samouvjereno su nam rekli da imaju sve papire, da je sve u skladu s dozvolom, ali nam je bilo čudno što nas nitko nije pitao. Išli smo provjeriti podatke s ploče koju su postavili i ispalo je da uopće nemaju dozvolu za radove - pričaju nam susjedi. Podaci su poznati redakciji, ali ih na njihovu zamolbu ne objavljujemo jer ne žele dodatne probleme. Prije nekoliko godina mediji su zabilježili da je Neven Milanović bespravno gradio i u Rogoznici. I da je spojio odvodnju na izvor vode Šepurine. Sva sreća, voda se ne koristi za piće.</p><p>Stanari već imaju problema s drugim investitorom, koji također gradi uz među, ali ima dozvolu, koju pravno žele osporiti.</p><p>I nama je zvučalo nevjerojatno da netko postavi ploču na kojoj je naveden broj dozvole koja ne postoji. Provjerili smo zato u Gradu Zagrebu, koji izdaje dozvole, i dobili smo odgovor da je pod tim brojem primljen nepotpun zahtjev za građevinskom dozvolom te da im teče rok da taj zahtjev dopune. Kako su građani sve prijavili i Državnom inspektoratu, pod kojim je i građevinska inspekcija, pitali smo i njih kad planiraju na teren. Izašli su na teren dan nakon našeg upita i utvrdili da je zaista riječ o bespravnoj gradnji.</p><p>- Investitor je počeo s građevinskim radovima bez prethodno ishođene pravomoćne građevinske dozvole. Inspektori su obustavili radove i postavili znak da je gradilište zatvoreno - odgovorili su iz Državnog inspektorata.</p><p>U međuvremenu smo doznali u Gradu Zagrebu da je rok u kojem su Milanovići trebali dostaviti dokumente prošao, pa je u biti i njihov zahtjev za dozvolom prestao vrijediti.</p><p>Pokušali smo dobiti obojicu braće na sve dostupne brojeve kako bismo čuli i njihovu stranu priče. Na Nevenov se broj javio čovjek koji tvrdi da to jest broj Nevena Milanovića, ali da to nije on nego je rođak kojem je ostavio mobitel preko kojeg iznajmljuje vilu Luxor u Rogoznici. Damira smo zvali na dva broja i poslali poruke zašto ga trebamo. Nije se javio.</p><p>Inženjer<strong> Roman Pelt</strong> na ploči je naveden kao projektant i nadzornik. Kratko nam je jučer rekao da je počeo projektiranje, ali da nadzor još nije. I inspekcija je utvrdila bespravnu gradnju u srcu Zagreba i zatvorila je gradilište Milanovićevih.</p>