I dalje bez dogovora o prekidu obustave rada u Čistoći: 'Valjda će sutra prevladati zdrav razum'

Direktor riječkog komunalnog društva Čistoća Bojan Jurdana izvijestio je u četvrtak navečer da tijekom dana nije postignut dogovor s radnicima o prekidu obustave rada, te da nije održan najavljeni sastanak radnika, uprave i gradonačelnika.

Sutra je novi dan, nadamo se da će se razriješiti situacija i prevladati zdrav razum, izjavio je novinarima.

Nerealno je očekivati da se plaća poveća za 30 posto, što su radnici zatražili prvi put u srijedu, prvog dana obustave rada, ustvrdio je Jurdana. Za to je, kaže, potrebno dodatnih 200 tisuća eura mjesečno, a to se iz redovnog poslovanja ne može izvesti. Nitko ne bježi od toga da se plaće radnika trebaju povećati i to svi želimo, dodao je.

Sastanak u četvrtak u 17,30 sati je bio predložen sindikatima, ali su oni odbili sudjelovati, rekao je Jurdana.

Istaknuo je da ga je začudila obustava rada jer su, kako je naveo, pred godinu povećali plaću za najniži platni razred za 15 posto, za drugi za 10 posto a ove godine su svi zaposleni dobili dodatak na plaću od 1000 kuna, a namjeravali su povećati neto plaću za 15 posto.

To smo dogovorili sa sindikalistima, ali su radnici odbili nakon što su im oni to predstavili, rekao je. Da bi se ostvarilo povećanje za dodatnih 15 posto, mora se povećati cijena usluga Čistoće. To moraju odobriti sva gradska i općinska vijeća korisnika usluge Čistoće, moa se provesti savjetovanje i izvijestiti nadležno ministarstvo, a to traje najmanje četiri mjeseca, zaključio je.

Radnici Čistoće su samoinicijativno, mimo sindikata, pokrenuli obustavu rada u srijedu ujutro tako da se ne odvozi otpad s riječkim ulica i okolice.