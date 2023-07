'Bez kuće smo zbog potresa, a Slavoncima pogođenima olujom pomažemo jer su i oni nama'

Odmah sam počela plakati kad sam vidjela katastrofu koja je zadesila Slavonce. Sve me to podsjetilo na potres koji smo mi proživjeli. Svaka kuća je uništena. Pet kuća u Cerni je za rušenje, a tko zna koliko ih je još po ostalim mjestima u takvom stanju. Ljudima zabatni zidovi prijete urušavanjem. Također, potpuno im je uništena i poljoprivreda, a prijeti im i svinjska kuga. Ti ljudi žive od poljoprivrede, a polja kukuruza, suncokreta, voćnjaka i šljivika više nema, rekla je Suzana Božić (29) iz Petrinje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kamionom voze pomoć

Ona i njezin suprug Mario (34) kamionom skupljaju donacije crijepa te prevoze do Slavonaca kojima su kuće uništene u olujama koje su harale Hrvatskom prije dva tjedna. Sad pomažu Slavoncima, a i oni su ostali bez krova nad glavom kada im je potresu kuća uništena. Šesteročlana obitelj od tada živi u malom kontejneru u kojemu su odrasli njihovi sinovi Stefano (6), Jan (5), Emanuel (4) i Frane (2). Prvi kontejner koji je došao u Petrinju bio je namijenjen baš obitelji Božić. Obitelji su ga darovala tri prijatelja iz Makarske.

- Dobro se dobrim vraća. Moramo pomoći ljudima koji su s nama dijelili svoje. Pokazala sam mužu što se dogodilo po slavonskim selima, a on je rekao da idemo našim kamionom pomoći tim ljudima. Rekao je meni da nađem donacije crijepa. U petak smo već prevezli prve crepove u Babinu Gredu, a suprug je rekao da se ide provozati do Cerne da vidi kakva je tamo situacija. Odmah me nazvao i rekao da nađem još crepova jer će nam trebati jako puno. Od tada im pomažemo i nastavit ćemo i dalje jer su ipak Slavonci i Dalmatinci najviše pomogli nama kad nam je bilo najteže - dodala je Suzana.

Svi im se zahvaljuju

Ljudi iz Cerne ih dočekaju otvorenih ruku kad dolaze, a posebno im je drago vidjeti djecu koja su ondje također došla pomoći.

- Neki dan smo dolazili ondje kasno, bilo je već oko 1 sat iza ponoći, a naš šleper je dočekalo 80 stanovnika koji su uz pjesmu istovarivali crijep po crijep. Ljudi nam se stalno zahvaljuju i sretni su kad nas vide. Prošlog vikenda s nama na put su išla i djeca jer ih nismo imali kome ostaviti na čuvanje. Naime, partner naše susjede Leonarde, koja ih inače čuva, slomio je nogu, pa ona nije mogla paziti na njih. Tako da se nas šestero uputilo na putovanje. Djeca su se tamo igrala i uživala, lokalci su ih držali 'kao malo vode na dlanu' - rekla je Suzana.

Kako su prema Cerni vozili noću, obitelj je po dolasku odlučila nekoliko sati odspavati u kamionu, a onda su od jutra počeli s radom.

- Sad ćemo, zbog obaveza na poslu i oko djece, napraviti kratku pauzu, ali se kroz koji dan vraćamo na pomaganje. Malo nam je nezgodno stalno biti na putu s djecom, iako su oni u Cerni upoznali i prijatelje, ali svakako planiramo doći tamo s njima ponovno za Veliku Gospu jer su nas lokalci pozvali na feštu koju organiziraju. Drago nam je da smo upoznali sve te ljude i da im možemo pomoći. Sjećam se nekoliko dana nakon potresa, kad smo već dobili i kampicu, potrepštine za djecu i razne donacije, do mene dolazi čovjek iz Slavonije, a u rukama nosi kobasicu i komad špeka te govori da mi nema više što dati jer je sve ostalo podijelio, ali da ovo uzmem za dječicu. Ne bih mogla biti mirna, a da znam da sam im mogla pomoći kad se sjetim tih trenutaka i stvari koje su ljudi za mene napravili. I danas se svi ovdje bojimo potresa i strepimo svaki dan, ali smo sretni kad se sjetimo tih malih, običnih ljudi koji su došli i davali nam sve što imaju - ističe Suzana.

‘Donacija ima puno’

Obitelj Božić je obnovu svoje kuće napravila sama, a kroz mjesec dana bi se napokon trebali useliti u novi-stari dom. Tome se najviše vesele Stefano, Jan, Emanuel i Frane zato što će svatko imati svoj krevet.

- Najveći problem nam je naći ljude koji će nam pomoći utovariti taj silni crijep. Jedan dan nam nitko nije mogao pomoći s utovarom pa smo to radili muž, prijateljica Leonarda i ja. Donacija crijepa ima puno i na tome smo beskrajno zahvalni i mi i ljudi čije kuće su pokrivene. Šteta je velika i trebat će dugo da se sve to sanira. Također, s utovarom nam je pomogao i DVD Hrastovica, JVP Petrinja je kombijem skupljao donacije i dovozio nam, DVD Gora je poklonio dva agregata, a u pomoć su se uključile i razne firme iz Petrinje i okolice. Građani Gline su nam novčano pomogli, oni su svojim donacijama platili gorivo za prijevoz, a Civilna zaštita nam je omogućila besplatan autoput. Nadam se da će se još ljudi uključiti i pomoći jer je Slavoncima sad potrebna naša pomoć - dodala je Suzana.

Kako kaže, crijep je i dalje najpotrebniji, ali Slavonci trebaju i drvenu građu te su za Cernu potrebne još dvije kamp kućice kako bi se smjestile sve obitelji kojima je kuća neuporabljiva.