Bez prevelikog pametovanja: Pokreće on-line školu slikanja

Jadranko Ferko (55), hrvatski slikar iz Vrbovca, nedaleko Zagreba, u listopadu ove godine pokreće Online školu slikarstva, i biti će to prva takva u nas.

- Nastavak je to ideje koja je rođena prije tri godine, ali sada je sazrela, tako da obavljam pripreme za početak škole. S obzirom da me mnogo ljudi prati na Facebook-u i zbog brojnih upita došli smo na ideju, moj sin Tin koji će odraditi digitalni dio, jer ja tu baš i nisam doma, da to bude što jednostavnije, svakome razumljivo, kako početniku tako i onome koji se slikarstvom već bavi. Početi ćemo od osnova, od crteža pa do složenijih radova, ali bez prevelikog pametovanja. U 45 minuta ili sat vremena ja ću u živo pokazati ono što će moći pomoći svakome bilo da je hobista u slikarstvu ili se time bavi. Vjerujem da će sve biti spremno za sredinu listopada ili njegov kraj, kada ćemo krenuti sa školom - rekao je Jadranko Ferko, koji nas je ugostio u svome ateljeu, punom prelijepih slika.

''Jedan stari gramofon'' Ulje na platnu, 2012.g. 46 x 61 cm, a s okvirom 65 x 80 cm Slika je slobodna za prodaju: 3 000kn s okvirom (mogućnost kupnje na rate) Posted by Jadranko Ferko on Wednesday, 7 March 2018

Sve su to ulja na platnu, i nešto pastela koji mu nerijetku budu osnova za ulja.

- Ljeti ne slikam, to uglavnom ostavljam za zimu, jer tada sam najproduktivniji. Ne bih mogao reći koliko sam do sada naslikao slika, a počeo sam slikati kada sam imao 12 ili 13 godina, kao dvadesetogodišnjak sam ušao u profesionalne slikarske vode. Da se ne lažemo svi mi slikamo zbog novaca, pa tako i ja. U cijelom svom opusu imao sam i rekorda, a to je bila jedna godina u kojoj sam naslikao preko 1700 slika raznih veličina, i za divno čudo sve sam prodao – rekao je Ferko dodajući da je te godine znao u ateljeu provesti i po 12 sati.

''Dora Krupićeva'' Ulje na platnu, 2016.g. 41 x 33 cm, a s okvirom 60 x 55 cm Slika je slobodna za prodaju: 2 000 kn s okvirom(mogućnost kupnje na rate) Posted by Jadranko Ferko on Saturday, 3 March 2018

Njegove slike su na granici realnog i apstrakcije.

- Nerijetko radim prijelaze, jer to me zabavlja. Na mojim slikama se može vidjeti i moje raspoloženje. Kada sam švorc, a bio sam često, slike su mi tamnije, ali čim se oporavim tada one postaju svjetlije. Težak je ovo posao, i treba znati na području Zagreba ima oko 1200 slikara i to vrsnih koji nemaju niti za kruh - kaže Ferko.

"Putovanje" Ulje na platnu, 2018.g. 65 x 95 cm, a s okvirom 85 x 115cm Posted by Jadranko Ferko on Saturday, 24 February 2018

Najčešći motiv njegovih slika je violina.

- Naslikati violinu je isto kao i uraditi dobar portret, jer ako samo malo pogriješiš vrlo brzo od violine postane tambura, a to nije ono što sam zamislio naslikati - rekao je Ferko, čovjek koji uživa u onome što radi, a da je to uistinu tako najbolje govore njegove prelijepe slike.