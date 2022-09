'Bežaniju' sad zovu strategijom: Putinov čečenski pas rata kaže 'Ma nije to nikakvo povlačenje'

Vođa Čečenske Republike Ramzan Kadirov na Telegramu je objavio da se tijekom "specijalne vojne operacije" Rusija ne povlači, već provodi "suptilnu vojnu taktiku i strategiju".

- Smirit ću najaktivnije i najskeptičnije komentatore. U tijeku specijalne vojne operacije mi se ne povlačimo nigdje i nikamo. Sve su to preparacije i zapadne provokacije. Ne dajte se prevariti. Postoje pojmovi kao što su taktika i strategija. Za naše trupe to je suptilnije, izjavio je Kadirov, iako ga snimke i dokazi demantiraju.

Osim toga, ustvrdio je da si Rusija ne može priuštiti pucanje na civile i pokušava minimizirati ljudske žrtve.

- Ne možemo si dopustiti da neselektivno pucamo na sve, uključujući i civile, samo da bismo zadovoljili manične želje kauč neznalica. Rusija u ovoj specijalnoj operaciji pokušava svesti ljudske žrtve na minimum. Ali banderovski nacisti si to mogu priuštiti do te mjere da pucaju na svoje. Otuda i razlike u taktici. Naši generali, koji su završili vojne akademije, dobro su upućeni u zamršenost vojnih poslova i dopuštaju neprijatelju da čini samo ono što je nama u korist. Da biste uništili neprijateljske jedinice, morate koristiti razne trikove: rastegnuti njegovu snagu, povući ga natrag, prikliještiti ga u kotlu, prisiliti ga da uđe u polje ili ga namamiti u zamku. A rukovodstvo vojske savršeno kombinira sve te metode, piše on na svojoj Telegram stranici.

Kadirov je na kraju izjave pozvao čitatelje da pomognu ruskoj vojsci ili da se sami uzmu puške u ruke i dobrovoljno odu "vratiti miran život".

- U našoj velikoj državi svatko može dati svoj doprinos: pomoći dobrovoljcima ili postati njim, pomoći vratiti miran život ili barem podržati naše neustrašive borce na internetu. Da je moja volja, proglasio bih izvanredno stanje u cijeloj zemlji i upotrijebio bih bilo koje oružje, jer danas smo u ratu s cijelim NATO blokom. To je moje osobno mišljenje. Ne govorim to kao vođa republike, nego kao građanin, domoljub i dobrovoljac koji pomaže našim momcima, iako nitko ne obvezuje i nitko nije tako naredio. I sam sam se dobrovoljno javio da pomognem i pokušam to učiniti što učinkovitije. Zato, prijatelji, nemojmo mahati sabljom na kauču, nego pronađimo prave riječi podrške za naše borce i pomolimo se za njih da se svi vrate živi i zdravi, s pobjedom, zaključuje Kadirov.

Najčitaniji članci