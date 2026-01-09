Hrvat iz Lavova za 24sata: 'Ovo je strašno. Nema struje, ledeno je. A Rusi udaraju Orešnikom!'

Kratko je trajalo, ali je bilo strašno. Nemamo još nešto previše informacija, gađali su infrastrukturu. Morali smo ići u skloništa kada je krenuo napad. Ne znam dokle će sve ovo trajati, dosta je zima. Imamo svega samo je problem sa strujom, dva sata je imamo pa onda četiri sata nemamo, teško se naviknuti na to, ispričao je Igor Hrvat iz Lavova, grada koji je tijekom noći također bio meta ruskog raketnog napada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:56 Ruski napad na Kijev i Lavov | Video: 24sata/Reuters

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći izvelo masovni napad dronovima i projektilima na Ukrajinu, potvrdivši da je korišten i balistički projektil srednjeg dometa Orešnik. Moskva tvrdi da je riječ o odmazdi za, kako navode, napad na rezidenciju predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, što Ukrajina i zapadne zemlje odbacuju.

Najžešći udari zabilježeni su u Kijevu, gdje su poginule najmanje četiri osobe, a više desetaka je ozlijeđeno. Među stradalima je i bolničar koji je poginuo tijekom spašavanja ranjenih. Više gradskih četvrti pretrpjelo je štetu, izbili su požari, a dijelovi grada ostali su bez struje i vode.

Napad nije zaobišao ni zapad zemlje. U Lavovu je pogođena kritična infrastruktura, potvrdile su lokalne vlasti, dok ukrajinska vojska navodi da je jedan od projektila lansiran s poligona Kapustin Jar u Rusiji, poznatog po lansiranju projektila Orešnik.

Unatoč najavama mogućih mirovnih pregovora, Rusija nastavlja s intenzivnim zračnim udarima diljem Ukrajine, često ciljajući energetsku infrastrukturu, zbog čega milijuni ljudi usred zime ostaju bez struje i grijanja.