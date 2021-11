Projekt Velikog zelenog zida u Sahelu za koji je u siječnju najavljeno izdvajanje 19 milijarda dolara, već je prikupio gotovo polovinu obećanih sredstava, a u ponedjeljak je privukao i donaciju osnivača Amazona Jeffa Bezosa.

"Na terenu je već osigurano 48 posto novca", izrazio je zadovoljstvo francuski predsjednik Emmanuel Macron na marginama COP26 u Glasgowu, na sastanku u vezi s tim projektom pošumljavanja velikog zemljanog pojasa koji zahvaća 11 afričkih zemalja.

Projekt Velikog zelenog zida, počet 2007., dobio je zamah u siječnju, u prigodi One Planet Summita u Parizu na kojemu je najavljeno izdvajanje 19 milijarda dolara.

Na sastanku u ponedjeljak na kojemu su sudjelovali princ Charles i Jeff Bezos, potonji je rekao da će njegova zaklada "sutra preuzeti obvezu u iznosu milijardu dolara za obnovu tla, uglavnom u Africi".

"Zvali smo princa Charlesa a princ Charles je pozvao Jeffa Bezosa", rekao je Emmanuel Macron pred novinarima. "Nije lako pridobiti međunarodne zaklade za sve ove male projekte", rekao je.

Poduzetnici, uključujući Bezosa, našli su se na udaru kritika da troše novac na putovanja u svemir umjesti da rješavaju probleme na Zemlji.

Osnivač najveće svjetske online trgovine rekao je da je tijekom svemirskog leta u svojoj letjelici New Shepard u srpnju postao svjestan krhkosti planete.

"Rekli su mi da, kada vidite Zemlju iz svemira, to mijenja način na koji gledate svijet, no nisam znao da će to biti toliko istinito", rekao je Bezos na konferenciji.

Njegov Earth Fund planira ukupno dati deset milijardi dolara za borbu protiv klimatskih promjena.