'Ostavka Dalić nije kraj, još će se toga događati do 10. srpnja'

Kad sam pročitao mailove, a nitko ih nije opovrgnuo, rekao sam da je to neprihvatljiva korespondencija nekoga tko predstavlja hrvatsku Vladu i da se za to mora snositi politička odgovornost. Rekao sam ono što sam mislio, a ubrzo su to počeli i svi drugi misliti, rekao je Darinko Kosor gostujući u studiju 24sata dodajući kako smatra da Martina Dalić nije imala izbora nego dati ostavku.

Dalić nije nijednom natuknula da je možda pogriješila. Kako ocjenjujete taj istup?

- To su pitanja za Dalić i za HDZ. Mi kao drugi koalicijski partner smo tražili da se dekontaminira cijeli slučaj oko Agrokora.

Bi li Dalić otišla da HDZ ima stabilnu većinu u Saboru?

- Teško je o tome govoriti. Vjerujem da bi jer vidjeli smo od početka afere do ostavke da je situacija sazrijevala u tom pravcu. Politički bi bilo nemoguće raditi da je situacija ostala ista. U idućih 60 dana do nagodbe događat će se puno stvari, postoje i oni koji žele uništiti proces nagodbe. Dio firmi može ići na to da se sudskim procesima uspori nagodba i da neki nositelji obveznica zaključe da ne žele biti u blokadi svojih obveznica i da je stečaj bolje rješenje.

Koliko se vidi da greške u proceduri baš i nisu "male sjene"?

- Mislim da je bitno u ovih 60 dana svaki dan ponavljat što je šuma, a što drvo. Sam proces nagodbe ovisi o vjerovnicima koji mogu dovesti do nagodbe, ali napraviti i štetu da do nagodbe ne dođe. Procjenjuje se da će preko 500 milijuna kuna biti potrošeno na konzultantske usluge do kraja procesa, a od toga je oo 10 posto otišlo ovim spornim tvrtkama o kojima se priča. Treba utvrditi je li u tom sukobu interesa bilo kaznenog djela, a po mom iskustvu, gdje ima sukoba interesa, često ima i kaznenog djela. Ako do nagodbe ne dođe, onda će doći do stečaja. Ne vjerujem da u stečaju može biti pravih dobitnika.

Mislite li da je Plenković odgovoran jednako kao i Martina Dalić?

- Je li sve znao, ne vjerujem u to. On ima povjerenje svih nas koalicijskih partnera upravo zato što vjerujemo da sve što nije bilo dobro u procesu nema veze s njim. Kada bi vjerovali da je to imalo veze s njim, ne bismo mu dali podršku. Naša zajednička politička pozicija ovisi o postizanju nagodbe 10. srpnja. Poznavajući građane Hrvatske oni će tada procijeniti jesmo mi bili uspješni ili ne. Ako vjerovnici izaberu svoju upravu, to više nema veze s Vladom, onda smo napravili dobar posao. Ako ne dođe do nagodbe i ljudi počnu gubiti radna mjesta, onda smo loše odradili posao i moguće su političke posljedice.

A što ako izađe neki mail koji pokazuje d aje Plenković nekoga predložio u grupu Borg?

- Zasad nema takvih informacija. Nije grijeh nekoga predložiti. To nije toliki problem koliko je problem to ako su se ti ljudi međusobno dogovarali da sami sebi namjeste posao. Ako postoji kaznena odgovornost, to će rješavati DORH i MUP, a politička odgovornost je već riješena ostavkom Martine Dalić.

Imamo li novog ministra gospodarstva?

- Na nijednom sastanku koalicije nije se govorilo o kandidatu za ministra gospodarstva. Plenković je iduća četiri dana na putu, a idući tjedan ponovno će sazvati sastanak koalicije i tamo nam predložiti kandidata za ministra. Špekulira se o Tomislavu Ćoriću jer je to racionalna varijanta, postoji mogućnost spajanja energetike i gospodarstva, a zaštitu okoliša može se pripojiti graditeljstvu.

Hoćemo li na prijevremene izbore na jesen?

- Zasad sam uvjeren da na prijevremene izbore nećemo ići. Vidimo da ima i članova SDP-a koji će podržati većinu u Saboru, to oni sami govore, nije to ništa novo.

Tema: Afera mailovi