Nekadašnja ministrica Bianca Matković točnije njezina tvrtka Media front d.o.o. dobila je na natječaju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo posao od 188.000 kuna da promovira projekta “Misli na druge, cijepi se” na društvenim mrežama HZJZ-a.

Prva asocijacija na spomen Biance Matković je nekadašnji premijer Ivo Sanader čije se ime u HDZ spominje rado koliko i Voldemort u Harryju Potteru. Matković se nikada javno nije odrekla Sanadera zbog čega su je u HDZ-u nagradili marginaliziranjem. Zadnjih devet godina zamijenila je državni sektor, privatnim te sa svoje dvije tvrtke savjetuje i radi marketing i promocije za klijente. Do ovog posla s HZJZ-om, na koji se javilo prema našim saznanjima barem pet tvrtki, nitko se nije ni pitao gdje je i što radi Bianca Matković. Odmah nam je odgovorila na poziv našalivši se: "Gospodin Sanader nije imao veze s ovim!"



- Javila sam se na natječaj jer često radim kampanje po društvenim mrežama i za to imam dobre reference. Moja je tvrtka izabrana, a mogla je jednako tako i nebiti. Ne vidim ništa spektakularno, a posao ću napraviti što bolje mogu kako to i inače radim – kaže nam Matković. No ovih gotovo 200.000 kuna je sitniš naspram posla koji je dobila 2019., a za kojim se gotovo nitko nije ni osvrnuo. Riječ je o Hrvatskom paviljonu na svjetskoj izložbi EXPO 2020 u Dubaiju za koji je natječaj 2019. bila raspisala Hrvatska turistička zajednica.Posao vrijedan 10 milijuna kuna dobile si Real Grupa, Arhitekt Ante Vrban i Morium Binace Matović.



Promociju cijepljenja potiče Europska komisija te su vlade svih zemalja EU zadužene da ohrabre građane na procjepljivanje kako bi se stao na kraj pandemiji koja već godinu dana koči normalan život. Novac bi trebao biti osiguran iz takozvanog 'Covid fonda' kakvim raspolažu sve države članice no kako doznajemo na tu financijsku injekciju još se čeka.

Tvrtka Biance Matković predala je svoj kreativni koncept za objave na Facebook stranici HZJZ-a, Instagramu, google lecima te izradu videa za YouTube, no čeka se potvrda HZJZ-a kada promocija starta.