Biden: Ljudi bi 'mogli umrijeti' jer Trump odgađa tranziciju

Govoreći u Delawareu, Biden je naglasio da je u borbi protiv koronavirusa potrebna koordinacija, te je "potpuno neodgovornim" nazvao odbijanje dosadašnjeg predsjednika Trumpa da prizna poraz

<p>Izabrani američki predsjednik Joe Biden upozorio je da bi "ljudi mogli umrijeti" ako dosadašnji predsjednik Donald Trump nastavi ometati tranziciju, piše u utorak BBC. </p><p>Govoreći u Delawareu, Biden je naglasio da je u borbi protiv koronavirusa potrebna koordinacija, te je "potpuno neodgovornim" nazvao odbijanje dosadašnjeg predsjednika Trumpa da prizna poraz na izborima 3. studenoga.</p><p>Biden je na izborima dobio 306 elektora, premašivši uvelike potrebnih 270.</p><p>U govoru u ponedjeljak, on je o tranziciji koja je u zastoju rekao: "Razumije li netko ovo? Radi se doslovce o spašavanju života, to nije preuveličavanje".</p><p>"Ljudi mogu umrijeti ako se ne koordiniramo", naglasio je.</p><p>Vladina agencija zadužena za početak procesa tranzicije na novu predsjedničku administraciju (GSA) još nije priznala Bidena i potpredsjednicu Kamalu Harris kao pobjednike, ostavivši ih bez pristupa osjetljivim vladinim brifinzima koji se uobičajeno daju dolazećoj administraciji.</p><p>Savjetnici demokratskog izabranog predsjednika također kažu da Trumpovo odbijanje priznavanja poraza također znači da je Bidenov tim isključen iz planiranja strategije cijepljenja.</p><p>Nazivajući distribuciju cjepiva "golemim, golemim poduhvatom", Biden je kazao da će njegov tim kasniti "mjesec, mjesec i pol" ako mora čekati do inauguracije 20. siječnja da bi počeo na tome raditi.</p><p>Upitan hoće li dati poticaj čelnicima saveznih država za ponovno uvođenje karantene, Biden je izbjegao jasan odgovor, pozvavši samo dužnosnike da potiču nošenje maski.</p>