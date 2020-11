50 nijansi Trumpa: Izgubio je od Bidena i u tjedan dana posijedio

Mnogi su primijetili nešto čudno na Trumpu dok je pričao prvi put nakon poraza od Bidena na američkim izborima. Da nije odijelo? Ma nije... Možda cipele? Ne, nije to. Stav? Ma kakvi, isti je...

<p><strong>Donald Trump</strong> je u petak navečer oko 22 sata po hrvatskom vremenu imao prvu presicu nakon poraza od Joea Bidena na američkim izborima. </p><p><strong>Pogledajte video: Trumpova prva presica nakon poraza</strong></p><p>- Još ćemo vidjeti koja će se administracija baviti s koronom i cjepivom. Cjepivo bi moglo biti dostupno već za nekoliko tjedana. Istraživanja inače traju 8 do 12 godina, a mi ćemo cjepivo dobiti za manje od godinu dana. To je pet puta brže nego najbrže dobiveno cjepivo ikad. Da je bila druga administracija, to bi trajalo godinama. Cjepivo će biti besplatno - rekao je Trump.</p><p>Mnogi su primijetili nešto čudno na njemu. Drugačije. Da nije odijelo? Ma nije... Možda cipele? Ne, nije to.</p><p>Stav? Ma kakvi, isti je. Čekaj malo. Kosa?</p><p>Pa dok je najavljivao da će rasturiti Bidena bio je žućkasti. Čak i narančast. A sad je - posijedio?</p><p>Jedno je sigurno, <a href="https://www.24sata.hr/fun/obojica-visoko-lete-samo-jedan-nisko-pada-mozda-se-sjecate-trumpovog-dvojnika-iz-rijeke-726181" target="_blank"><strong>Duško, riječki kanarinac</strong></a>, teško će sad uletjeti kad će Trumpu trebati dvojnik.</p><p>A bili su tako slični...</p>