Biden nema energiju Mesića ili Manolića. Za uzmak je presudan bio glas jednog čovjeka iz sjene

Već odavno je bilo jasno da treba otići, želi li spasiti stranku, ali između „treba otići“ i „želi otići“ zjapila je provalija. Zadnje dvije godine Joe Biden je bio izložen poruzi – brkao je imena ljudi, država, padao po stepenicama aviona, izvodio neobične pokrete, karakteristične za ljude njegove dobi koji se sa starošću ne nose na način Josipa Manolića i Stipe Mesića.

No postojala je „kvaka“ – odustajanje od kandidature mogao je izreći samo on. Zadnjih tjedana pritisak na Bidena unutar stranke je rastao. Svima je, osim možda njegovoj supruzi Jill, bilo jasno da s njim srljaju u provaliju. Ta je činjenica postala očita nakon fijaska u prvom sučeljavanju s Trumpom, koji je sa "pospanim Joeom" obrisao pod. Zahtjevi za povlačenjem iz dana u dan rasli su poput lavine, dok su sponzori sve masovnije najavljivali odustajanje od potpore Demokratima. Možda je ipak bila presudna riječ Bidenova šefa; bivšeg, doduše, ali i dalje vrlo moćnog, Baracka Obame.

On je, za razliku od većine svojih prethodnika, nakon drugog mandata ostao živjeti u Washingtonu, ostajući vrlo utjecajan čovjek iz sjene. Prije dva dana Obama je javno kazao kako bi Biden trebao „dobro razmisliti“ o kandidaturi. Bila je to jasna poruka, zahtjev za povlačenjem iskazan na pristojan način. Covid mu je dao vrijeme za razmišljanje i Biden je donio najbolju odluku za Demokrate. Prethodno se raspitivao kako u anketama stoji njegova potpredsjednica, Kamala Harris. Kazao je da je odluku donio "u najboljem interesu stranke i zemlje" – i pojasnio da će ostati na dužnosti posljednjih šest mjeseci svog mandata. Podržao je Kamalu, što vuče prema zaključku da je njena nominacija izvjesna, o čemu bismo trebali saznati u kolovozu.

Opcija su i izbori između više kandidata, ali vremena je malo a takav bi scenarij doveo do podjela. Prema zadnjoj anketi, 60 posto demokrata vjeruje da bi Kamala Harris dobro prošla na izborima. Oko 20 posto demokrata ne vjeruje u njezine sposobnosti, a 20 posto reklo je da nema mišljenje. U ovom trenutku njen rejting je sličan Bidenovom, kako među Demokratima, tako i u općoj populaciji.





Trumpova pobjeda još nije sigurna, premda je favorit. Na zadnjim izborima, Joe Biden dobio je sedam milijuna glasova više od Trumpa, pa premda u Americi nije presudan broj glasova nego izjašnjavanje elektora, to ipak nešto govori. Joe Biden je dobio 81,283,501 glasova, najviše u američkoj izbornoj povijesti. Baza Demokrata nije mala a u međuvremenu je državljanstvo dobio i veliki broj imigranata, koji po prirodi stvari neće glasati za Donalda Trumpa. Majka Kamale Haris je iz Indije, otac podrijetlom s Jamajke, što je sigurno važan argument za biračko tijelo njene stranke. No kao potpredsjednica se nije istakla. Bila je stalno u sjeni, nisu joj povjeravane važnije zadaće. Ovo joj je neočekivana prilika života.



Američki izbori ove će godine doista presudno oblikovati političku budućnost svijeta. Kamala Harris, bude li izabrana, vjerojatno neće biti markantna predsjednica s jasnom agendom. Ona će prije biti eksponent moćnih pozadinskih lobija koji će tražiti nastavak Bidenova smjera. Trump ima relativno jasnu agendu – ekspresni završetak rata u Ukrajini, trgovinski obračun s Kinom, zaoštravanje prema Iranu, veću podršku – ako je veća uopće moguća – Izraelu. U našoj regiji bit će više obitelji Trump, a manje američkog predsjednika - njegov zet ulaže u Srbiji i Albaniji. Teksas čeka nastavak gradnje zida. Trump je napravio mrcinu od 5 do 9 metara visoku, 727 kilometara dugu. Granica između SAD-a i Meksika je duga oko 3.145 kilometara pa mu ostaje dosta posla.

Ovaj rasplet unosi novu dozu opasnosti u rasplet američke drame. Trump je, i u očima svojih sljedbenika – fanatiziranih do kraja – i u vlastitima, sigurni pobjednik izbora. U slučaju njegova poraza postoji opasnost da se pobuna iz Kongresa ponovi, ali u radikalnijoj varijanti. Mnogi Amerikanci ovih su dana bez okolišanja iskazivali strah od građanskog rata.





Joe Biden obratit će se javnosti, urbi et orbi, ovih dana. Još je u izolaciji. Liječnici kažu da ima slabe simptome. Na ovaj se potez sigurno odlučio slomljena srca. Kad se, znatno mlađi, George Bush junior nakon kraja mandata povukao na svoj ranč u Texasu, prvoga dana telefon mu nije zazvonio ni jednom. Malo je tako tužnih pojava u društvenom životu kao što su to poličari koji su ostali bez moći…