Muke oko Rafalea: Avioni su tu i svi lete, ali kada će pucati?

Isporukom zadnjeg polovnog Rafalea F3R Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, naša eskadrila borbenih lovaca konačno je kompletirana. Pravo hendlanje suvremenom zrakoplovnom tehnikom sad bi trebalo započeti konkretnijim tempom, sukladno NATO satnici naleta. No hoće li? Realno gledajući, teško. Cjelokupan “deal” s rabljenim avionima u Hrvatskoj se precjenjuje. Ne percipiraju se neizbježni problemi koje donosi tako kompleksna stvar prijelaza s aviona druge generacije na četvrtu generaciju. Agitprop fanfarama usprkos, slijedi sudar s realnošću u kojoj svi parametri upućuju na to da ćemo dvomotorne francuske lovce koristiti kao i MiG-ove-21, za golo peglanje zraka. Economy usage, što znači provođenje mirnodopskog air policinga, obuke i trenaže. Ništa više. Grci svoje Rafale ne koriste za air-policing zadaće, već isključivo za strateško odvraćanje, izviđanje i eventualne napade na visokovrijedne ciljeve s beyond visual range. Za redovnu kontrolu zračnog prostora Grci koriste za nalet puno jeftiniji F-16 i Mirage 2000. Raspoloživost Rafalea u helenskoj ratnoj avijaciji, koja broji 200 borbenih aviona, vrlo je skromnih - 50 posto.

