Prema izvršnoj uredbi koju je Biden potpisao, 36-člana komisija razmotrit će legalnost potencijalnih reformi najviše sudske instance u SAD-u, uključujući povećanje broja vrhovnih sudaca ili vremensko ograničavanje njihova mandata umjesto sadašnjeg doživotnog imenovanja.

Vrhovni sud SAD-a od 1869. godine broji devet članova, no Kongres ima ovlast promijeniti broj sudaca i to je nekoliko puta i učinio prije te godine.

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki izjavila je da će komisija predstavljati cijeli politički spektar, uključivat će liberalne i konzervativne pravne stručnjake, bivše savezne suce i pravnike koju su se pojavljivali pred tim sudom. Komisija će održavati javne sastanke, a u roku od 180 dana mora izvijestiti o svojim nalazima.

Biden je obećao u listopadu lani u predsjedničkoj kampanji da će osnovati tu komisiju, što je korak koji mu omogućuje da izbjegne zauzimanje čvrste pozicije o prijedlogu koji su iznijeli pojedini liberalni političari o proširenju Vrhovnog suda, premda se u prošlosti protivio toj ideji.

Republikanci se oštro protive toj ideji, dok neki demokrati i liberalni aktivisti kažu da sve opcije, pa i povećanje broja vrhovnih sudaca, moraju biti razmotrene kako bi se suprotstavilo konzervativnoj većini u tom sudu, koja bi u nadolazećim godinama mogla ugroziti pravo na pobačaj, građanska prava, kontrolu nad oružjem i pristup zdravstvenoj skrbi.

Bidenov prethodnik, republikanac Donald Trump bio je u prilici imenovati tri vrhovna suca tijekom svog 4-godišnjeg mandata u Bijeloj kući, tako da sad omjer konzervativnih i liberalnih vrhovnih sudaca iznosi 6:3.

Najstariji vrhovni sudac je liberal Stephen Breyer, koji ima 82 godine. Ako ove godine ode u mirovinu, što liberalni aktivisti traže od njega, Biden će moći po prvi put postaviti suca u Vrhovni sud.

Biden je obećao da će u najviši sud u zemlji imenovati afroamerikanku, što bi bilo po prvi put u povijesti SAD-a. No to imenovanje neće ništa promijeniti u omjeru konzervativnih i liberalnih sudaca u Vrhovnome sudu.

Neki liberalni aktivisti u petak su zatražili hitnu akciju na proširenju tog suda. "Dodavanjem novih mjesta radi proširenja suda ponovno će se uspostaviti ravnoteža u njemu, i Kongres bi trebao odmah to učiniti", smatra Aaron Belkin, koji vodi liberalnu skupinu Take Back the Court (Vratite natrag sud).

Posljednji pokušaj proširenja tog suda pokrenuo je demokratski predsjednik Franklin Roosevelt tijekom 1930-tih godina, nakon niza presuda koje su osujetile neke od njegovih politika, no on je bio neuspješan.

U svom govoru u utorak na Harvardskoj poslovnoj školi, vrhovni sudac Breyer kazao je da bi promjene u Vrhovnom sudu mogle potkopati njegov autoritet. "Sud ovisi o povjerenju u to da se vodi legalnim principima, a ne politikom", poručio je.