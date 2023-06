Biden: SAD i saveznici nemaju veze s ustankom protiv Kremlja

Američki predsjednik Joe Biden je u ponedjeljak rekao da je kratak ustanak ruskih plaćenika protiv Kremlja dio sukoba unutar ruskog sustava te da Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici nisu imale veze s time.

- Razjasnili smo da nismo bili uključeni, nismo imali ništa s tim- rekao je Biden komentirajući ustanak plaćeničke skupine Wagner, koji se odvijao krajem prošlog tjedna.

Biden se na događaju u Bijeloj kući osvrnuo na borbu za vlast do koje je došlo tijekom vikenda kada su pobunjenici krenuli prema Moskvi, no zaustavili su se prije nego što su došli do glavnog grada.

Predsjednik je kazao da zatražio od svoje skupine za nacionalnu sigurnost da ga "sat za satom" obavještava o situaciji te da se pripremi za lepezu mogućih razvoja događaja, koje nije detaljno opisao.

Ruske obavještajne službe istražuju jesu li američke špijunske agencije odigrale ulogu u zaustavljenoj pobuni, objavila je u ponedjeljak ruska agencija TASS, citirajući Sergeja Lavrova, šefa diplomacije u Kremlju.

Biden je rekao da je razgovarao s ključnim saveznicima na videokonferenciji kako bi se pobrinuo za to da svi znaju što se događa i kako bi mogli usklađeno odgovoriti.

- Složili su se sa mnom da smo se morali pobrinuti da (ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ne damo nikakvu izliku - ne damo Putinu nikakvu izliku - da zbog ovoga okrivi zapad i da zbog ovoga okrivi NATO (savez)- rekao je.

Biden, koji je razgovarao s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskijem u nedjelju, kazao je da će opet s njim razgovarati u ponedjeljak ili u utorak ujutro kako bi bio siguran da "se razumiju".

Kasnije namjerava razgovarati s vođom druge savezničke zemlje, čije ime nije podijelio s javnošću.

Rekao je da će on i njegov tim nastaviti s procjenom posljedica incidenta.

- Prerano je da se dođe do definitivnog zaključka o tome u kojem smjeru ovo ide- dodao je.

Kazao je da je njegova poruka saveznicima da "je važno da ostanemo u potpunosti usklađeni", prenio je Reuters.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je u ponedjeljak u izjavi za državnu televiziju američke obavještajne službe da su bile svjesne priprema Wagnerovog šefa Jevgenija Prigožina da sruši rusku vladu, ali su to skrivale od Moskve "očito u nadi da će puč uspjeti", izvijestila jer agencija dpa.

U isto vrijeme, bilo je diplomatskih signala da Washington nije umiješan u pokušaj puča, rekao je Lavrov.

Napomenuo je da je američka veleposlanica u Moskvi, Lynne Tracy, obavijestila ruske predstavnike tijekom krize o američkoj zabrinutosti za sigurnost velikog ruskog nuklearnog arsenala i jasno dala do znanja da Sjedinjene Države nisu umiješane u pobunu.