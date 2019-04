Biden se nije ispričao, ali kaže da razumije nelagodu žena...

Bivši američki potpredsjednik Joe Biden izjavio je u petak da razumije žene koje su ga optužile za nedolično ponašanje, ali se nije ispričao zbog svog ponašanja.

Biden je ponovio da svojim ponašanjem nije htio poniziti žene i, umjesto isprike, rekao da mu je "žao što to nije bolje razumio".

U doba pokreta #Me Too, rekao je da svi trebaju biti svjesni da bilo koja žena ili muškarac koji se osjećaju nelagodno imaju pravo to reći.

- To doista razumijem - rekao je Biden u govoru na sastanku Međunarodnog bratstva električara (IBEW) u Washingtonu.

Nekoliko žena izašlo je nedavno u javnost opisujući kako ih je Biden, dužnosnik Demokratske stranke koji bi trebao ući u predsjedničku utrku, nedolično dirao, grlio i mirisao im kosu. Biden se slično ponašao i prema tuđoj djeci, a agentice tajne službe dodijeljene u njegov zaštitni tim žalile su se da ih vrijeđa njegova navika da se kupa gol u bazenima u potpredsjedničkoj rezidenciji u Washingtonu kao i u njegovu domu u Wilmingtonu.

Biden je na njihove priče ponovno reagirao u petak, dan nakon što je objavio video u kojem je za sebe rekao da je "taktilni političar" koji voli neposredan kontakt s ljudima i obećao da će "ubuduće biti pažljiviji u poštivanju privatnog prostora".

Biden još nije odlučio hoće li se boriti za demokratsku predsjedničku nominaciju 2020., no očekuje se da će to učiniti idućih tjedana.

Novinarima je nakon sastanka IBEW-a rekao da je vrlo blizu tome da objavi hoće li ući u predsjedničku utrku.