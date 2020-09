Biden: Trumpovo ponašanje u debati je "nacionalna sramota"

<p>Demokratski kandidat za Bijelu kuću <strong>Joe Biden</strong> rekao je u srijedu da je ponašanje <strong>Donalda Trumpa</strong> u prvoj, kaotičnoj, debati za američke predsjedničke izbore 3. studenog "nacionalna sramota".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>"Možda to ne bih trebao reći, ali ponašanje predsjednika Sjedinjenih Država je nacionalna sramota", rekao je bivši američki potpredsjednik na predizbornom skupu u Allianceu, u Ohiju.</p><p>"Ne samo da neprestano napada mene i moju obitelj, nego se obrušio i na moderatora" debate, rekao je.</p><p>Demokratski kandidat za Bijelu kuću nastavio je u srijedu kampanju putujući vlakom kroz Ohio i Pennsylvaniju, industrijska područja, odakle potječe (Scranton).</p><p>Upitan što misli o tome da je američki predsjednik u debati još jednom odbio osuditi bjelačke rasiste, Joe Biden je dodao pred novinarima: "Moja poruka Ponosnim momcima i svim skupinama bjelačkih rasista je 'prestanite'. To nam nije slično. To ne predstavlja nas Amerikance".</p><p>Bivši potpredsjednik Baracka Obame pozvao je usto Amerikance da izađu na izbore 3. studenog: "Glasujte kako vam se čini najzgodnije, ali glasujte".</p><p>Povjerenstvo koje organizira izborne debate u SAD-u objavilo je u srijedu da će uvesti dodatne mjere kako bi se "očuvao red" na idućim televizijskim sučeljavanjima, dan nakon kaotične debate u kojoj su sudjelovali Joe Biden i Donald Trump.</p><p>"Sinoćnja debata je pokazala da se format budućih debata mora dodatno strukturirati kako bi osigurali uređenije rasprave o temama rasprave bile uređenije", navodi se u priopćenju tog neovisnog tijela.</p><p>Trideset pet dana prije predsjedničkih izbora, Donald Trump i Joe Biden razmjenjivali su pred milijunima Amerikanaca uvrede, poruge i osobne napade a da ih moderator nije mogao spriječiti da upadaju jedan drugome u riječ.</p><p>Povjerenstvo "želi uvesti dodatne instrumente kako bi se očuvao red do sljedećih debata", 15. i 22. listopada, dodalo je.</p><p>Idući tjedan će potpredsjednici dvojice kandidata, potpredsjednik Mike Pence i demokratska senatorica Kamala Harris, sudjelovati u debati u Salt Lake Cityju.</p><p>Prva rasprava predsjedničkih kandidata je, kako izgleda, privukla mnogo manji broj gledatelja nego ona prije četiri godine koja je postavila rekord, po prvim podacima objavljenim u srijedu. Na američkim nacionalnim televizijama pratilo ju je, po procjenama, 28,7 milijuna gledatelja a raspravu Trumpa i Hillary Clinton 2016. oko 45 milijuna.</p>