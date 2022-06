Biden u Europi: 'Malo je vjerojatno da ću ići u Ukrajinu'

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u ponedjeljak da je "malo vjerojatno" da će posjetiti Ukrajinu tijekom skorašnje turneje po Europi.

"Tijekom tog posjeta, malo je vjerojatno", odgovorio je novinarima koji su ga upitali hoće li možda posjetiti Ukrajinu u okviru turneje koja ga vodi najprije u Njemačku u subotu na sastanak G7, a zatim u Madrid 28. lipnja na samit NATO-a.

Ta se dva diplomatska skupa održavaju četiri mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, dok Moskva intenzivira ofenzive na istoku i jugu zemlje nakon što nije uspjela osvojiti glavni grad Kijev.

"To ovisi o puno stvari", rekao je. "O tome stvara li to ili ne poteškoće Ukrajincima, pomiče li to pažnju s onoga što se događa", pojasnio je Biden, dodajući da nekoliko puta tjedno razgovara s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

"Idem u Njemačku, u Španjolsku, idem u Izrael i idem u Saudijsku Arabiju... potom se vraćam, vjerojatno izravno", dodao je.

Američki predsjednik od 13. do 16. srpnja posjetit će Izrael, Zapadnu obalu i Saudijsku Arabiju kamo će doputovati prvim izravnim letom iz Svete Zemlje.

Joe Biden još nije posjetio Ukrajinu od početka ruske agresije. Prva dama bila je u svibnju na zapadu zemlje, nekoliko kilometara od granice s Poljskom.

SAD je glavni zapadni saveznik Ukrajine kojoj je od početka ruske invazije namijenio 5,6 milijardi dolara vojne pomoći.

