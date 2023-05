BiH dobiva prva dva hotela Hilton u Sarajevu i Mostaru

Američki lanac hotela Hilton otvorit će dva hotela u Sarajevu i Mostaru, čime će zakoračiti na tržište Bosne i Hercegovine, ugovoreno je u Berlinu između predstavnika te svjetske kompanije i franšize iz BiH, čemu su nazočili i prvi ljudi ova dva grada.

U Sarajevu će se iznova graditi hotel u središtu grada, a u Mostaru se radi o rekonstrukciji i dogradnji nekadašnjeg hotela Neretva. U Mostaru bi hotel Tapestry Collection by Hilton trebao otvoriti vrata sljedeće godine, a u Sarajevu hotel Hampton by Hilton Sarajevo City Centre bi prve goste trebao primiti najkasnije do 2026. godine.

Ovo je prva Hiltonova franšiza u Bosni i Hercegovini, što predstavlja veliki poticaj lokalnom turizmu.

- Ulazak na tržište Bosne i Hercegovine je značajna prekretnica i naglašava našu kontinuiranu ekspanziju na nove i zanimljive destinacije - rekao je nakon potpisivanja ugovora upriličenog u Waldorf Astoria Berlin hotelu izvršni potpredsjednik Hiltona Simon Vincent.

U Mostaru će hotel zadržati svoj izgled kao nacionalni spomenik jer je prvotno izgrađen u vrijeme austrougarske vlasti, a imat će sve ekskluzivne sadržaje koje nude hoteli Hilton grupacije.

Hotel u Sarajevu, objasnili su predstavnici kompanije Interšped, nalazit će se u ulici Maršala Tita i biti u središtu svih atraktivnih lokacija koje vrijedi posjetiti u gradu.

Gradonačelnici Sarajeva Benjamina Karić i Mostara Mario Kordić nazočili su potpisivanju sporazuma. Gradonačelnik Kordić izrazio je zadovoljstvo zbog obogaćivanja turističke ponude i ulaska renomiranog lanca hotela u BiH.

Najčitaniji članci