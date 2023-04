Slavne zvijezde djeci daju ime po gradovima: Phoenix, Paris i Brooklyn samo su neka od njih

U španjolskoj televizijskoj seriji 'Kuća od papira' osmero pljačkaša ima nadimke po svjetskim gradovima poput Nairobija i Tokija, no u stvarnom životu sve su brojnije poznate osobe koje takva imena daju svojoj djeci, prenose španjolski mediji.

Siena i Capri, mjesta u Italiji, imena su koje su španjolski nogometaši Andres Iniesta i Cesc Fabregas dali svojim kćerima. Španjolski televizijski voditelj Risto Mejide kćer je nazvao Roma po glavnom talijanskom gradu.

Neki drugi ljudi sa estrade u Španjolskoj svoju su djecu nazvali Kuba, Cairo i Ginebra (Ženeva).

- Zvati se po državi, gradu ili kontinentu postala je moda - kaže Elena Castells, novinarka La Vanguardije.

Neki takva imena daju zbog ljubavi prema određenom mjestu ili zato što im se dijete rodilo ondje. Britanska pjevačica Victoria Beckham, supruga nogometaša Davida Beckhama, u svojoj autobiografskoj knjizi otkrila je zašto je djetetu nadjenula ime Brooklyn, po četvrti u američkom gradu New Yorku.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- To mjesto mi se uvijek sviđalo. Multikulturalno je, s dubokim korijenima. A s obzirom da sam u New Yorku shvatila da sam trudna, to ime mi se učinilo prigodnim - napisala je Victoria Beckham.

Da je ovaj trend postojao i ranije pokazuje primjer 42-godišnje američke bogatašice Paris Hilton koju su roditelji, vlasnici lanca hotela Hilton, nazvali po glavnom gradu Francuske poznatom po glamuru.

Foto: Instagram/Paris Hilton

Američki glumac Alec Baldwin, porijeklom Irac, prije 27 godine je svoju kćer nazvao Ireland. Čini se da i djeca koja su tako dobila imena nastavljaju to pomodarstvo. Baldwinova kćer Ireland, inače manekenka, trudna je a svoju kćer namjerava nazvati Holland (Nizozemska).

Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Paris Hilton je pak u siječnju, putem surogat majke, dobila sina te mu dala ime Phoenix, po američkom gradu.

- Bilo je teško odabrati jer puno gradova koji mi se sviđaju ne bi dobro zvučali kao ime - rekla je tada. No već sada zna kako će nazvati iduće dijete.

- S uzbuđenjem razmišljam o tome da Phoenix jednog dana dobije sestru - London. To mi je najdraži grad - izjavila je Paris.

