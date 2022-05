BiH: HDZ pod lavinom optužbi

A vladajuća hrvatska stranka u srijedu odlučno je odbacila kritike kojima se pridružilo i američko veleposlanstvo u Sarajevu.

"Neviđeni javni i medijski pritisci na ministra financija BiH Vjekoslava Bevandu kulminirali su neskrivenim pozivom na kršenje zakona. Takvi pokušaji nedvojbeno mogu se kvalificirati kao rušenje pravne države i vladavine zakona", stoji uz ostalo u reagiranju HDZ BiH dostavljenom medijima nakon što se na ovu stranku sručila lavina optužbi za pokušaj blokiranja provedbe izbora.

Vijeće ministara BiH u utorak je na izvanrednoj telefonskoj sjednici trebalo odlučivati o prijedlogu Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) da se nešto manje od 6,5 milijuna eura potrebnih za provedbu izbora zakazanih za 2. listopada financira iz prihoda akumuliranih u proteklim godinama.

To je rješenje SIP predložio zbog činjenice da još nije usvojen državni proračun za 2022. godinu u kojemu su trebala biti previđena sredstva za provedbu izbora.

Blokada usvajanja proračuna rezultat je opstrukcija koje već godinu i pol provode dužnosnici iz reda bosanskih Srba, no srpski su ministri uz bošnjačke u utorak bili spremni glasati za prijedlog SIP-a. Međutim, taj su prijedlog u ministarstvu financija ocijenili protuzakonitim pa je s tim obrazloženjem protiv njega bilo troje ministara iz HDZ-a.

Prema poslovniku o radu Vijeća ministara niti jedna odluka ne može biti donesena ukoliko za nju ne glasa barem jedan ministar iz reda svakog konstitutivnog naroda.

Ministar Bevanda odmah nakon toga očitovao se izjavom u kojoj je razjasnio kako je izbore moguće financirati i bez proračuna, ali ne na predloženi način.

"Očevidno je da zakon i zakonito postupanje nisu bili prioritet kod predlaganja ovakve odluke", izjavio je Bevanda kojega su u cijelosti poduprli iz njegove stranke.

No HDZ BiH odjednom se našao usamljenim jer su uz osude postupka ministara iz te stranke gotovo sve važnije stranke s bošnjačkim i srpskim predznakom pozvale da se novac osigura, ističući kako se ne smije dopustiti bilo kakva blokada izbora.

Najglasniji su bili iz Stranke demokratske akcije (SDA) iz koje su naveli kako je ovo dokaz da HDZ BiH čini sve ne bi li spriječio listopadske izbore nezadovoljan zbog toga što nije bilo dogovora o izbornoj reformi. Pozvali su na kazneni progon odgovornih za blokade, a međunarodnu zajednicu na intervenciju odnosno nametanje odluke kojom bi se osigurala sredstva za financiranje izbora.

Posebnom izjavom reagiralo je i američko veleposlanstvo. U objavi na službenom Twitter profilu izravno su prozvali ministre iz HDZ BiH označivši ih odgovornima za blokadu opisujući to kao "neodgovorno i neopravdano" ponašanje. HDZ-u su predbacili i to što su njihovi zastupnici u državnom parlamentu ranije bili protiv usvajanja ključnih zakona nužnih za napredak na europskom putu, koji ta stranka stalno zagovara.

Prema odredbama izbornog zakona BiH, novac za provedbu izbora morao bi biti osiguran do 19. svibnja a predsjedatelj Vijeća ministara Zoran Tegeltija je nakon propalog glasanja u utorak kazao kako se to pokušalo učiniti na način koji nije sukladan zakonu.

"Pozivam sve one koji su za to zaduženi da nastave pripreme za provedbu izbora u listopadu 2022. godine a do trenutka kada bude nužan SIP-u novac će im biti na raspolaganju", kazao je Tegeltija.

Najčitaniji članci