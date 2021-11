Jedna osoba uhićena je u četvrtak u sklopu istrage o ubojstvu dvojice policajaca u Sarajevu počinjenom još 2018. godine, a taj teški zločin do danas nije razjašnjen.

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su po nalogu tužiteljstva Sarajevske županije tijekom dana obavili pretrage na osam lokacija na području Istočnog Sarajeva i Pala te pritom uhitili muškarca kojega se dovodi u vezu s ubojstvom policajaca.

Istražitelji SIPA-e istodobno su upali i u postaju policije Republike Srpske na Palama tragajući za dokazima o mogućim počiniteljima.

Lokalni mediji prenijeli su kako su agenti SIPA-e zapravo pretražili ured žene čiji je muž u bijegu, a dovodi ga se u vezu s ubojstvima.

Policajci Adis Šehović i Davor Vujnović ubijeni su u listopadu 2018. u sarajevskom naselju Alipašino polje, kada su tijekom redovite ophodnje naišli na kriminalce koji su pokušavali ukrasti automobil s parkinga.

Lopovi su na policijski automobil pucali iz strojnice. Šehovića su odmah ubili, a Vujinović je teško ozlijeđen te je kasnije preminuo u bolnici.

Istraga o ovom teškom zločinu do sada nije dala posebne rezultate, iako se sumnjalo kako su počinitelji pripadnici neke od poznatih organiziranih skupina, specijalizirani za krađe automobila.

Zbog toga su bila uhićena trojica pripadnika takvih kriminalnih skupina, no svi su pušteni iz pritvora jer nije bilo čvrstih dokaza da su povezani s ubojstvima.

Tijekom istrage saslušano je više od 300 osoba, no to do sada nije dovelo do otkrivanja počinitelja.

Prema navodima portala istraga.ba, bliskog policijskim službama u Federaciji BiH, trag koji vodi do počinitelja zločina ukazao se nakon što su forenzičari uspjeli provjeriti kontakte u aplikaciji koju su koristili osumnjičeni, a navodno je usporedbom DNK uzorka napokon identificiran i vjerojatni ubojica.

SIPA i sarajevsko tužiteljstvo nisu otkrili nikakve potankosti i samo su potvrdili kako su akcije, provedene u četvrtak, povezane s istragom o ubojstvima policajaca.