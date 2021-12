Muškarac koji ima status prvoosumnjičenoga u istrazi o nerazjašnjenom ubojstvu dvojice policajaca u Sarajevu počinjenom 2018. godine predao se Tužiteljstvu Sarajevske županije, potvrđeno je u petak.

Osumnjičeni koji je identificiran kao Aleksandar Macan (37) i za kojim je prije mjesec dana raspisana crvena tjeralica Interpola, sam je došao u sjedište tužiteljstva u Sarajevu u pratnji odvjetnika i nakon toga je uhićen.

Macan je bio u bijegu od 4. studenog kada je propala akcija u kojoj je trebao biti uhićen i nakon toga se pojavila pretpostavka da je pobjegao u Srbiju. Gdje se točno skrivao i kako je neometano došetao do sjedišta tužiteljstva u središtu Sarajeva još nije poznato.

Policajci Davor Vujinović i Adis Šehović ubijeni su 26. listopada 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino polje.

Bili su u redovitoj ophodnji u noćnim satima i primijetili su skupinu kriminalaca koji su pokušavali ukrasti pakrirani automobil Golf. Kriminalci su tada zapucali iz strojnica na policijski automobil i ubili Vujinovića i Šehovića.

Istraga o tom zločinu godinama je tapkala u mjestu sve do studenoga ove godine kada su tragovi do kojih je policija došla analizirajući komunikacije preko jedne internetske aplikacije doveli do Macana.

Sumnjalo se da je on pobjegao policijskoj raciji uz pomoć supruge koja je zaposlena u policijskoj postaji na Palama. Tijekom pretrage njihove vikendice u okolici Pala istražitelji su pronašli tri puške i snajperski nišan.

Macanova supruga kći je Milomira Savčića, bivšeg generala vojske bosanskih Srba koji je optužen za ratne zločine a nakon što mu je počelo suđenje pred Sudom BiH pobjegao je u Srbiju gdje se i sada skriva.