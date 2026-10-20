BiH: Rasplamsava se 'rat' billboardima i grafitima uz optužbe za razne zločine

Novi krug propagandnog rata u Bosni i Hercegovini s optužbama za ratne zločine koji se ovoga puta vodi bilbordima i grafitima pokrenut je ovog tjedna a zbog svega se morala angažirati i policija.

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Pokretanje videa... VIDEO Sarajevo: Na 23. godišnjicu smrti Alije Izetbegovića osvanuli su plakati s njegovom fotografijom i porukom | Video: 24sata/pixsell

U ponedjeljak su u Istočnom Sarajevu na većem broju mjesta predviđenih za komercijalno oglašavanje izlijepljeni plakati na kojima se nekadašnjeg predsjednika Predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića optuživalo za ratne zločine a već u utorak uslijedio je odgovor na te optužbe uz poruku da je Republika Srpska genocidna tvorevina.

Plakati u Istočnom Sarajevu postavljeni su upravo na dan kada su u Sarajevu obilježavali 23 godine od Izetbegovićeve smrti. On je preminuo 19. listopada 2003. godine.

Uz Izetbegovićev portret na plakatima je stajala je poruka ispisana ćirilicom te na engleskom jeziku: "23 godine kasnije - krvave ruke nisu oprane smrću niti su odgovorni za zločine nad srpskim narodom zaboravljeni".

Tko je te jumbo plakate postavio i tko je financirao njihovu izradu ostalo je nejasno no lokalni su političari iz Republike Srpske odmah podržali takav projekt.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, član vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, ustvrdio je kako ni on ne zna tko je kreator ovog projekta ali ga pozdravlja.

"Ako je to netko postavio, svaka mu čast", kazao je Ćosić pojašnjavajući kako Izetbegovića smatra odgovornim za sve loše što se dogodilo Srbima uz ocjenu kako je samo smrt spriječila da bude procesuiran zbog ratnih zločina.

Posebice mu smeta to što je Izetbegović "odbio mir po kojemu je BiH trebala ostati u krnjoj Jugoslaviji".

Nakon osuda ovog čina koje su uslijedile iz Memorijalnog centra u Sarajevu te mladeži Stranke demokratske akcije (SDA) nije trebalo dugo čekati ni na konkretnu reakciju.

Tako je u utorak u jutarnjim satima na jednoj zgradi u Istočnom Sarajevu na kojoj je iscrtana velika zastava Republike Srpske preko nje ispisan grafit s porukom "genocidaši".

U tom je slučaju lokalna policija ekspresno reagirala i provela očevid ne bi li otkrila počinitelje a mediji pod kontrolom vlasti poput javnog servisa RS (RTRS) vijest o tome odmah su objavili uz naslov "Teške uvrede srpskom narodu".

Za razliku od policije u Istočnom Sarajevu na biloborde je reagiralo komunalno redarstvo no tek po prijavi tvrtke koja je vlasnik reklamnih panoa pa su neki od njih nakon toga uklonjeni.

Svojevrsni propagandi rat između Sarajeva i Istočnog Sarajeva počeo je 2023. godine. Nakon što su na prilazima glavnom gradu BiH postavljene table s porukama dobrodošlice uz podsjećanje kako je Sarajevo tijekom posljednjeg rata bilo pod opsadom dugom više od 1675 dana, gradska uprava Istočnog Sarajeva na ulazima u taj grad postavila je svoje table na kojima piše kako tamo živi "175 tisuća Srba koji su morali napustiti Sarajevo".

U stvarnosti je nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma tadašnje vodstvo bosanskih Srba prisililo sve stanovnike sarajevskih predgrađa koja su pripala Federaciji BiH da napuste dvoje domove a na području Lukavice nakon toga započeli su projekt izgradnje novog grada s ciljem održanja koncepta etničke segregacije duž entitetskih crta razdvajanja.