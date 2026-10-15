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Ministar vanjskih poslova BiH: 'Dodik je seoski varalica'

Piše HINA,
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Ministar vanjskih poslova BiH: 'Dodik je seoski varalica'
Sarajevo: Ministar BiH Elmedin Konaković i ministar Albanije Igli Hasani održali konferenciju za medije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL - IILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ocijenio je najavu Milorada Dodika o novom ustavu Republike Srpske kao secesionističku prijetnju koja neće biti dopuštena, ističući da će se na takve poteze odgovoriti adekvatno.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kazao je u četvrtak kako bi se najava Milorada Dodika o donošenju novog ustava Republike Srpske mogla smatrati još jednom secesionističkom prijetnjom čija provedba neće biti dopuštena.

Nakon sjednice Vijeća ministara BiH, koju je opisao kao "rutinsku", Konaković je odgovarajući na novinarsko pitanje u Sarajevu o mogućem ukidanju Vijeća naroda RS, čija je zadaća štititi vitalne nacionalne interese konstitutivnih naroda - što je neizravno najavio Dodik spominjući donošenje novog ustava RS - kazao kako se to može smatrati još jednim postupkom kojim se pokušava dovesti u pitanje ustavni poredak BiH.

"Ovo je ne znam ni ja koja po redu najava Milorada Dodika da će ići u pravcu secesije", kazao je Konaković pojašnjavajući kako takvu prijetnju niti potcjenjuje niti precjenjuje ali vjeruje da Dodik, kojega je nazvao "seoskom varalicom", u tome neće uspjeti.

Kazao je kako će mu se "adekvatno odgovoriti" krene li tim putem a tko s njim bude želio praviti vlast, kazao je Konaković, morat će odgovoriti na brojna pitanja o tome kakav je on zapravo saveznik kada se zna za što se zalaže.

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Komentirajući očekivanja vezana za uspostavu nove vlasti u BiH nakon izbora 4. listopada kazao je kako vjeruje da će Stranka demokratske akcije (SDA) biti dio vlasti s HDZ-om i Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ali ističe kako će njegova stranka Narod i pravda (NiP) te Naša stranka (NS) nastaviti partnerstvo sa SDP-om BiH, bila stranka dio vlasti ili u oporbi.

"Sigurno ćemo i dalje surađivati", kazao je Konaković sugerirajući kako je izvjesnije da će SDP biti u oporbi nego na vlasti.

Aktualni ministar vanjske trgovine iz Dodikovog SNSD-a Staša Košarac reagirao je odmah nakon Konakovićeve izjave uz tvrdnju kako je on sada ljut jer je izgubio na izborima a Dodik na njima trijumfirao.

"To što on upire prstom na Milorada Dodika samo je dokaz ispravnosti politike Milorada Dodika", kazao je Košarac čija je teza kako Konaković zapravo želi s "gubitnicima iz RS" formirati novu vlast.

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