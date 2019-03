"BiH treba ponuditi dokaze za svoje besmislene navode..."

Posebni savjetnik premijera Plenkovića za nacionalnu sigurnost Robert Kopal je na svojem Twitteru komentirao navode Dragana Mektića.

- Građani RH sumnjaju da je iza svega cilj izazivanje opasne destabilizacije i RH i BiH, stoga bi bilo dobro da država BiH ponudi dokaze za svoje besmislene navode o djelovanju obavještajnih službi RH - napisao je Kopal.

Podsjetimo, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio da ima informacije da Hrvatska u BiH vrbuje vehabije.

U petak su ga ispitali u Tužiteljstvu BiH.

Premijer Andrej Plenković u petak je ponovio kako su optužbe ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da su hrvatski obavještajci bili dio tajne operacije čiji je cilj bio pokazati da u toj državi djeluju naoružane skupine radikalnih islamista "besmislice" i "manipulacije".

Ostojić: SOA nije potvrdila Mektićeve optužbe

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ov Ranko Ostojić rekao je u petak da je od SOA-e dobio kvalitetno izvješće u kojem SOA "nije potvrdila da su se dogodile stvari za koje je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužio Hrvatsku", a to je da su hrvatski obavještajci regrutirali državljane BiH kako bi podmetnuli oružje u islamske vjerske objekte u njihovoj zemlji.

"Očito smo kolateralna žrtva odnosa unutar sigurnosnog sustava BiH", dodao je Ostojić.

Mektić je pred Tužiteljstvom BiH, za koje je rekao da mu ne vjeruje, ostao pri svojim izjavama, a Ostojić je istaknuo i da on ostaje pri svojim.

"Mogu potvrditi da sam promptno zaprimio izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije, vrlo argumentirano. To ću podijeliti s članicama i članovima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. O detaljima izvješća ne mogu govoriti. Argumentirano su odgovorili na sve iznesene optužbe, a to što netko ne vjeruje ni u institucije vlastite države, onda misli da mu to dozvoljava da blati drugu državu“, rekao je Ostojić.

Nije htio špekulirati treba li Mektića sankcionirati pokaže li se da nije istina ono što govori.

"To je stvar BiH, oni neka rješavaju taj problem. Što se tiče Hrvatske, sigurno je da situacija u kojoj vas optuže bez dokaza i argumenata, zahtijeva promptnu reakciju. Ja sam zadovoljan time što sam dobio vrlo argumentiran i kvalitetan odgovor SOA-e u kojem nije potvrđeno da su se dogodile stvari za koje je Mektić optužio Hrvatsku“, istaknuo je Ostojić.

Napomenuo je da će idući tjedan na sjednici Odbora čelnici svih obavještajnih službi podnositi izvješća pa će svi članovi Odbora biti u prilici razgovarati s njima i pitati ih što god žele.

"Hrvatska je dio EU-a i u situaciji u kojoj bi se dokazalo istinitim da potiče ili pomaže terorizam, bila bi vrlo opasna i za EU, a vjerojatno bismo dobili i sankcije od EU-a. Ovdje je evidentno da bez dokaza (...) i ne prvi put dobivamo istu situaciju od iste osobe, što je vrlo neozbiljno za jednog visokog dužnosnika. To se očito koristi za unutarpolitičke odnose u BiH“, odgovorio je Ostojić na pitanje može li ovo imati implikacija na međunarodni položaj Hrvatske.

"Bez argumenata i dokaza optuživati susjednu državu, to se ne radi. U ovom trenutku se ne može definirati tko je sigurnosni sustav same BiH, to je očito podijeljeno, a mi smo očito kolateralna žrtva tih odnosa unutar sigurnosnog sustava BiH. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da taj način radi iz Hrvatske prema BiH. Imali smo nekih takvih naznaka, što nije dobro i nije dobro za dobrosusjedske odnose, a stabilnost BiH je važna Hrvatskoj“, zaključio je Ostojić.

Predsjednik Kluba Zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je da se SOA odmah jučer očitovala o tim "besmislicama i manipulacijama".

"Treba pitati Mektića zašto je baš jučer kad je Andrej Plenković sudjelovao na znanstveno-stručnom skupu u Neumu on govorio da Hrvatska potiče terorizam u Hrvatskoj“, rekao je.

Branimir Bunjac iz Živog zida, član Odbora za unutarnju politiku, smatra da SOA ima određenih slabosti te da "postoje sumnje u politički utjecaj, ali nema konkretna saznanja pa će imati otvorene oči“.

"Da nisu postojale ozbiljne sumnje da je hrvatska strana Srbima u ratu prodavala naftu, i kada bi hrvatska politika prema BiH bila iskrena, kada se ne bi slavila Republika Srpska, i ne bi podržavalo okupljanje četnika u Višegradu, tada bi jučerašnje izjave bile smiješne, ali u ovakvim konotacijama one padaju na plodno tlo i to je problem naše vanjske politike prema BiH, jer ne nastupamo iskreno pa nam mogu gurati takve podvale“, upozorio je Bunjac.