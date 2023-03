BiH: Vlada Federacije čeka na imenovanje od listopada. Opet sve odgodili, sporni kandidati

Imenovanje nove vlade Federacije BiH ponovo je odgođeno zbog brojnih kritika koje su uslijedile nakon što su u javnost procurila imena kandidata za nove ministre, potvrdila je u srijedu predsjednica tog entiteta Lidija Bradara.

Na imenovanje nove federalne vlade čeka se još od izbora provedenih u listopadu 2022., a HDZ BiH i bošnjačko-građanski blok predvođen SDP-om u utorak su Bradari dostavili imena svojih kandidata za ministarske pozicije pa se očekivalo da ona u srijedu potpiše odluku o imenovanju, no to se ipak nije dogodilo.

Predsjednica Federacije pojasnila je kako je to rezultat zahtjeva Nermina Nikšića, predsjednika SDP BiH i kandidata za premijera, koji je tražio dodatno vrijeme za konzultacije o kadrovskim rješenjima.

"Odluka o imenovanju vlade Federacije BiH bila je spremna za donošenje. Međutim, Nikšić je tražio još malo vremena za dodatne konsultacije zbog nekih svojih nedoumica, odnosno kadrovskih rješenja grupacije koju predvodi", kazala je Bradara u izjavi za agenciju Fena.

Nije pojasnila koji su kandidati za ministre sporni, no nakon što su lokalni mediji objavili ta imena, među kojima su uglavnom osobe nepoznate široj javnosti, uslijedile su brojne kritike, a posebice su se na udaru našli SDP-ov kandidat za ministra unutarnjih poslova Vojin Mijatović te HDZ-ova kandidatkinja za ministricu kulture Sanja Vlaisavljević.

Iz političkih stranaka koje su nominirale kandidate nije bilo komentara tih kritika, a Bradara je kazala kako je cilj sve do kraja usuglasiti pa tako izbjeći moguće probleme na sjednici Zastupničkog doma federalnog parlamenta, na kojoj bi nova vlada trebala biti potvrđena.

No i kada to usuglašavanje bude završeno ostaje nejasno kako će se uopće doći do izjašnjavanja u parlamentu, jer odluku o imenovanju vlade, uz Bradaru, moraju potpisati i dva dopredsjednika entiteta. Igor Stojanović, koji je dopredsjednik iz reda Srba, član je SDP-a i on će taj dokument potpisati, no bošnjački dopredsjednik Refik Lendo, koji dolazi iz Stranka demokratske akcije (SDA), odlučan ja uskratiti potpis.

U tom bi slučaju jedini izlaz bila intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta, no za sada nema potvrde kako je on spreman koristiti svoje ovlasti.

Zakonski rok za imenovanje nove vlade istječe 6. travnja.

