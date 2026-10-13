Bijela kuća zatražila ostavku američke veleposlanice u Grčkoj

Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da podnese ostavku, izjavila je u utorak glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia. "Zatražili smo od veleposlanice Guilfoyle da podnese ostavku. Bila je iznimno vrijedna članica našeg tima i želimo joj sve najbolje", rekla je Zacharia na konferenciji za novinare.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da razmatra smjenu Guilfoyle. "Nismo zadovoljni", rekao je novinarima.

Američki zakonodavci ranije su izrazili zabrinutost zbog navoda da je Guilfoyle prijetila korištenjem američkog utjecaja protiv grčke vlade.

Američko veleposlanstvo u Ateni nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar upućen Guilfoyle.

Odluci Bijele kuće prethodili su medijski izvještaji o mogućim nepravilnostima u radu Guilfoyle. Prema tim napisima, ona je od republikanskog donatora Erica Detersa navodno zatražila da podmiri njezin dug po kreditnoj kartici od 100.000 dolara, a zauzvrat mu ponudila da se posluži svojim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima. Njezin odvjetnik osporio je vjerodostojnost objavljenih poruka, dok njezin pravni tim tvrdi da je novac trebao biti naknada za ranije neplaćene nastupe i govore.

Američki dužnosnik izjavio je da se glavni inspektor State Departmenta bavi tim navodima, no nije potvrđeno da je pokrenuta formalna istraga.

Grčka je važna saveznica Sjedinjenih Država u NATO-u te pruža ključne vojne objekte za očuvanje sigurnosti u istočnom Sredozemlju. Također predvodi pomorsku misiju Europske unije za zaštitu trgovačkog brodarstva u Crvenom moru.