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Bilateralni odnosi

Američka veleposlanica: Dvostruko oporezivanje između RH i SAD-a se uskoro ukida...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Američka veleposlanica: Dvostruko oporezivanje između RH i SAD-a se uskoro ukida...
storyeditor/2026-10-08/PXL_081026_160078281.jpg | Foto: Neva ZganecPIXSELL
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Nicole McGraw, američka veleposlanica govorila je na dvodnevnom samitu o liderstvu. Susret je okupio američke poslovne lidere te hrvatske poduzetnike i inovatore, a dio je programa Freedom 250.

Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a mogao bi biti ratificiran do kraja godine, najavila je jučer u Zagrebu američka veleposlanica Nicole McGraw. Hrvatska je jedina članica EU koja još nema ratificiran takav ugovor sa SAD-om. Sporazum je ponovno u Senatu, a veleposlanica se nada da će glasovanje uskoro biti uvršteno na dnevni red.

McGraw je govorila na dvodnevnom summitu o liderstvu koji američko veleposlanstvo organizira na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Susret okuplja američke poslovne lidere te hrvatske poduzetnike i inovatore, a dio je programa Freedom 250, kojim se obilježava 250 godina američke neovisnosti.

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Podsjetila je da je Dubrovačka Republika bila među prvima koje su priznale novonastale Sjedinjene Države i prepoznale važnost trgovine s njima. Program, pod geslom "učiniti nemoguće mogućim", usmjeren je na prevladavanje prepreka, konkretne rezultate te suradnju u inovacijama i gospodarskom razvoju.

Kao glavni izazov hrvatskih poduzetnika izdvojila je nedostatak kapitala, ocijenivši SAD najboljim partnerom. Najavila je da će američke poduzetnice poslušati ideje šest hrvatskih startupova i odabrati pobjednika koji će dobiti mentoriranje. Izravne veze među ljudima, smatra, presudne su za osnaživanje mladih poduzetnika.

Odnose dviju zemalja opisala je kao zlatno doba, uz rast trgovine i prilike u tehnologiji i energetici. Poduzetnicima je poručila da prihvate nevolje i ostanu predani idejama čak i kad početni poduzetnički entuzijazam oslabi.

Predavanje "Prepreka kao prilika" održala je i Jessica Cox, prva pilotkinja bez ruku. Istaknula je da u poduzetništvu pitanje nije može li se nešto postići nego kako. 

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