Bijes zbog izbora u Londonu: Policija razdvaja prosvjednike

Nekoliko stotina prosvjednika krenulo je u petak navečer prema Downing Streetu kako bi prosvjedovali zbog pobjede Borisa Johnsona. Policija je u jednom trenu morala razdvojiti skupine i spriječiti sukob s 'probrexitovcima' s druge strane, piše Mirror.

‘No to racism’, ‘Defy Tory Rule’, ‘No to Johnson’ - noisy protests in front of Downing Street now pic.twitter.com/pq0cK0ijSP

Protesters in Haymarket near Piccadilly against the result of the election. #UKElection #GeneralElection pic.twitter.com/HkEecLxczw