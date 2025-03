Bijesni Erdogan hapsi, Turci ne odustaju. I dalje su na ulicama

Od petka navečer u turskim gradovima ljudi se okupljaju u Istanbulu, Ankari i Izmiru unatoč zabrani prosvjeda. Traže da vlada podnese ostavku, a sve je počelo nakon što je u srijedu predsjednik Recep Tayyip Erdogan dao uhititi svojeg političkog oponenta, istanbulskoga gradonačelnika Ekrema Imamoglua.

Pokretanje videa... 02:02 Sukob prosvjednika i policije u Turskoj | Video: 24sata/Reuters

Političko uhićenje

Gradonačelnika su priveli pod optužbom za korupciju i pomaganje terorističkim skupinama, nekoliko dana prije nego što je trebao biti izabran za predsjedničkoga kandidata. Inozemne medijske kuće izvještavaju da su policajci upotrijebili suzavac protiv prosvjednika koji su htjeli probiti policijsku blokadu, a tad je interventna policija navodno ispalila gumene metke.

Demonstrators take part in a protest by students against the detention of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, in Istanbul, Turkey, March 21, 2025. REUTERS/Dilara Senkaya | Foto: Dilara Senkaya

Ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio je da je 343 ljudi uhićeno na prosvjedima u petak do malo prije ponoći, a turski predsjednik Erdogan prosvjede je nazvao “uličnim terorom” i optužio oporbu da pokušava stvoriti kaos.

U govoru u petak istaknuo je da se njegova vlada neće “predati” “vandalizmu” ili “uličnom teroru” uoči novih prosvjeda.

- Nećemo prihvatiti remećenje javnog reda i mira ni pod kojim uvjetima - istaknuo je Erdogan.

'Srušite barikade'

Imamoglua, koji je iz sekularne Republikanske narodne stranke (CHP), smatraju jednim od najjačih političkih suparnika predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Uhitili su ga samo nekoliko dana prije nego što se očekivalo da će biti objavljena njegova kandidatura za predsjedničke izbore 2028. godine.

On je bio jedan od više od stotinu ljudi, uključujući druge političare, novinare i biznismene, privedenih u okviru istrage. Ozgur Ozel, čelnik CHP-a, pozvao je na treći noćni prosvjed ispred istanbulske gradske vijećnice rekavši pritom da se predsjednik boji prosvjeda.Također je zatražio od ljudi drugdje u Turskoj da istodobno mirno prosvjeduju, gdje god se nalazili u zemlji.

- Srušite te barikade bez napada na policiju, izađite na ulice i trgove - pozvao je Ozel.

Police officers stand next to fire during a protest by students against the detention of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, in Istanbul, Turkey, March 21, 2025. REUTERS/Dilara Senkaya | Foto: Dilara Senkaya

Vlasti su pokušale ugušiti ulične prosvjede četverodnevnom zabranom svih okupljanja u Istanbulu, koja je objavljena odmah nakon uhićenja u srijedu. Od tada su ovu naredbu proširili na Ankaru i Izmir, grad na zapadnoj obali, dok su se prosvjedi širili, a deseci tisuća okupili su se diljem Turske.

Uoči prosvjeda u petak guverner Istanbula, koji podržava Erdogana, naredio je zatvaranje mostova Galata i Atatürk, koji prelaze preko ušća Zlatnog roga do mjesta na kojem se nalazi gradska vijećnica. Ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya također je kritizirao prosvjede, nazivajući oporbu neodgovornom.