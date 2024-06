Bik težak 900 kg zabio rogove muškarcu kroz bedro: 'Ovo mu je prvi nastup, bio je nestrpljiv'

Muškarac (68) je teško ozlijeđen nakon što je na njega nasrnuo bik i zabio mu se rogovima u bedro na tradicionalnoj bikijadi u Radošiću. Bik je 68-godišnjaku zario rogove kroz bedro u trbuh, čovjek je hitno operiran u KBC-u Split.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Bikijada u Radošiću | Video: 24sata Video

Uznemirujuću snimku cijelog napada bika teškog 900 kilograma objavio je RTL čija ekipa je u trenutku napada bila na bikijadi.

- A mlad je bik i nestrpljiv je. Prvi put mu je u areni i nije se, nije reagira kako treba i to je to. Ali dobro je sve, bez većih ozljeda i to je najvažnije - kazao je organizator bikijade Ivan Parčina.

Nesreća na bikijadi u Radošiću, bik ozlijedio muškarca | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Snimku napada možete pogledati OVDJE.

Neko vrijeme nakon napada na popularnoj bikijadi dogodio se još jedan incident. Dva bika su uništila ogradu arene te su se našla među publikom. Srećom, bikovi su samo odšetali dalje te nisu naudili nikome.

Nesreća na bikijadi u Radošiću, bik ozlijedio muškarca | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na ovogodišnjoj bikijadi pobjedu u areni je odnio i mladi bik Zeće, a njegov vlasnik Ante Radović pucao je od ponosa.

- On ima srce veliko. On je već ima prije toga dvi borbe, ne na bikijadama. Ne odustaje on, ima veliko srce. Ne odustaje - kazao je Radanović.