Mislim da je na ovom aktualnom prijepodnevu uglavnom bilo ležerno do zadnja tri, četiri pitanja jer su novinari kritizirali oporbu da je bila preplaha i tiha pa su se onda valjda u nekom time-outu pripremili da valjda bude malo živahnije, ali sve skupa bilo je korektno, poručio je premijer Andrej Plenković nakon Aktualnog prijepodneva u Saboru.

Komentirao je ponovno privođenje Dragana Kovačevića, bivšeg predsjednika Uprave Janaf, i poručio kako sve o tom slučaju hrvatskoj javnosti trebaju kazati USKOK i DORH.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković nakon Aktualnog sata

- Naravno da me zabrinjava i sve o tom slučaju hrvatskoj javnosti trebaju kazati USKOK i DORH. Ne bih ništa dodao, to oni moraju tumačiti javnosti. I mene zanima - rekao je na pitanje zabrinjava li ga do kuda sve idu poslovi u državnim tvrtkama.

U iščekivanju odluke EMA-e o cjepivu AstraZenece za koje dobne granice je prihvatljivo, Plenković je istaknuo da će danas o tome razgovarati s ministrom zdravstva, šefom HZJZ-a i ravnateljem HALMED-a te da će se kasnije poslije podne održati i videokonferencija ministara zdravstva EU na kojoj će sudjelovati i ministar Vili Beroš.

- Najvažnije je da tu bude konsolidirana pozicija ministara zdravstva država članica što god bila preporuka EMA-e i da nema različitih praksi. Različite prakse ruše reputaciju cjepiva kakvo god bilo, što se već, nažalost, dogodilo s AstraZenecom od početka. S njihovim se cjepivom dogodila velika kakofonija, prvo smo imali ogromnu sigurnost da će oni biti prvi s najvećim količinama. Nakon toga je došlo do problema u istraživanju pa u proizvodnom procesu... Sve je to djelovalo kod dijela ljudi da ga ne žele primiti. To nije ugodna situacija ni za tu kompaniju ni za sve uključene u proces procjepljivanja - rekao je.

Na kritike oporbe da je obećavao procijepljenost stanovništva do proljeća, a da je sad prolongirao taj cilj do srpnja, Plenković ističe da nije Vlada za to kriva nego AstraZeneca. Podsjetio je kako je ta farmaceutska kompanija obećala u prvom tromjesečju 120 milijuna doza, a isporučila tek 30 milijuna.

- Hrvatska je po toj logici do 31. ožujka samo AstraZenece trebala dobiti 1,7 milijuna doza i, da smo to imali, samo AstraZenecom bi se procijepilo više od 800.000 ljudi. Situacija je takva da je do sad isporučeno 600.000 doza, da ćemo do 30. lipnja imati 2,6 milijuna doza, a istodobno radimo na tome da u slučaju ako bude još nekih problema imamo drugog cjepiva s kojim će se ljudi htjeti cijepiti. Da smo mi naručivali od svake kompanije 100 posto i da smo danas platili 25 milijuna doza, onda bi sva pitanja išla u smjeru čiji mi to novac trošimo i zašto kupujemo doza tri ili četiri puta više nego nam treba. Mi smo u situaciji da se dogodila nepredviđena okolnost, ne s nekom no name kompanijom iz podruma, nego s jednom od najvećih farmaceutskih kompanija na svijetu. Nije to pogreška HZJZ-a i Ministarstva zdravstva da su išli kupiti cjepivo za koje nitko nikad nije čuo - rekao je.

Osvrnuo se i na slučaj preminule djevojčice iz Nove Gradiške. Upitan smatra li da je potrebno socijalnu skrb izdvojiti iz megaministarstva, odgovorio je da ne zna uopće otkud ta teza. Podsjetio je i da se 2013. godine, za vrijeme Vlade Zorana Milanovića, dogodio grozan slučaj sličnog karaktera u Slavonskom Brodu, a tada je ministarstvo bilo odvojeno.

- Kad nemate argumenata, onda neki ljudi izlaze s krajnje banalnim, bezveznim tezama. Zašto Aladrović ne bi mogao voditi resor? Što mislite, da se slučaj ne bi dogodio da je odvojeno Ministarstvo - upitao je i dodao kako je u ovom slučaju "sasvim očito da je taj povratak" u biološku obitelj bila loša odluka.

- U konkretnom slučaju, koji je fatalno završio, bila je loša procjena i odluka i onda za tu vrstu profesionalne odluke netko tko takvu odluku donosi mora snositi odgovornost. Odgovornost trebamo tražiti za nekoga tko se bavio tim slučajem, ne može ministar za to znati. Ta je teza toliko banalna da je nevjerojatna jer simplificira stvari totalno bezveze. To je konkretan slučaj za koji treba utvrditi preciznu odgovornost, ako treba, u odgovarajućem procesu za onoga tko je donio pogrešnu profesionalnu odluku, i to nema veze s time koliki je resor - naglasio je.



Na opasku novinara da je identično govorio i nakon slučaja na Pagu te na pitanje što se od tad promijenilo, Plenković je istaknuo kako se promijenilo dosta.

- Mi smo za tim da se ojača sustav socijalne skrbi. Podsjetit ću vas da sam ja osobno bio u bolnici u Zadru, srećom su se oni oporavili i dobro su. Mi smo radili na tome da se ojača cijeli sustav socijalne skrbi, podigli smo im plaće, digli im standarde fizičko-tehničke sigurnosti, sjećate se da je bilo ubojstvo socijalnih radnika na radnom mjestu, sada centri imaju zaštitu. Povećali smo izdvajanja, naknade. Očekujemo da svi ljudi koji sudjeluju u okviru Centara za socijalnu skrb i obiteljskih centara, da jednostavno taj cijeli sustav funkcionira bolje i ide na korist djece. Nažalost, problema ima, disfunkcionalnih obitelji ima, groznih postupaka bioloških roditelja ima, no oni će svi u pravnom postupku odgovarati za te postupke. Ja sam zgrožen i ne mogu opisati koliko mi je žao da se ovako nešto dogodilo - poručio je.

Ministar Aladrović kaže da je Zakon o udomiteljstvu pun nelogičnosti, a njegova Vlada ga je donijela, na što Plenković kaže da se svako zakonsko rješenje može poboljšati.

- Bitno je da se ubrza proces udomiteljstva i da sva djeca koja se nalaze u ozračjima koja nisu primjerena, nisu sigurna dođu na sigurno. Poboljšat ćemo ga. Uvijek ima nešto za poboljšati - rekao je.

Na pitanje je li znao za korespondenciju guvernera HNB-a Borisa Vujčića s predstavnicima Knighthead fonda u slučaju Agrokor, što je otkrila N1 televizija, a na aktualcu ga pitala zastupnica Možemo Sandra Benčić, Plenković je poručio kako mu je sad jasno odakle njoj to.



- Još sam se pitao kako su se oni toga sjetili. Nisam shvatio odakle ta tema, ali sad mi je jasno i to je dobro znati. Pitajte to Vujčića. Kako bih ja znao što piše u bilo čijoj e-mail korespondenciji. Kako da to znam? Moram priznati da nisam to gledao (na N1, op.a.), ali mi je drago da zastupnici Možemo vjerno prepisuju, možda i plagiraju, rekla bi zastupnica Puljak, od vas. To mi je šlagvurt ovog aktualnog sata. Zastupnica Benčić je plagirala vas, to je isto dobro za znati - rekao je na pitanje novinara N1 televizije.