Bila je rob: 'Tukli su me, vezali, silovali, stalno sam bila gladna'

Davali su mi samo koru kruha. Stalno sam bila gladna. Svakog sam se dana molila da umrem, da me ubiju i skrate mi muke, rekla je pred tužiteljima Jelena V. (28) koja je dvije godine živjela kao robinja bračnog para iz Obrenovca u Srbiji.

- Prali su me hladnom vodom u dvorištu, kao svinju. Vrištala sam i kukala, ali mi nitko nije pomogao. Na kraju sam ih molila da me ubiju. Čupali su mi nokte, tjerali me da jedem izmet, silovali me metlom - kaže Jelena. Za njezino mučenje su osumnjičeni Mileva M. (27) i njezin muž Nenad P. (35). Jelena je rekla da je u njihov dom došla dobrovoljno, bježeći od svoje obitelji u kojoj je teško živjela.

- Mileva mi je bila prijateljica i znala je da teško živim te me pozvala da živim kod njih. Rekla mi je da će mi pomoći pronaći posao, a onda su mi uzeli dokumente i počeli me tjerati da prosim. Maltretirali su me svaki dan, tukli, vezali. Jednom sam pokušala pobjeći, ali su me zaustavili i pretukli - kaže. Jelena je prije nekoliko godina operirala rak na mozgu te je majka četvero djece koja žive u domu i kod udomitelja, piše Blic. Jelena se mlada udala, a nakon što joj je umro muž se i sama razboljela. Živjela je od socijalne pomoći i nakon što se posvađala s roditeljima počela je živjeti kod Mileve i Nenada.

Susjedi su znali što se događa i anonimno su više puta kontaktirali policiju. Policija je više puta dolazila, ali im je Jelena iz straha lagala. Na kraju su ju policajci pronašli vezanu lancima na podu. Bračni par je uhićen.