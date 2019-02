Bila je sportašica i prvakinja države u natjecanju iz biologije

Sjećam se, bio je topao i sunčan dan, baš kao ovih dana. Jasmina je bila na autobusnoj stanici, išla je za Čakovec. Mislim da je to bilo na proljeće 2000. godine, one godine kad je nestala. Nisam ni sanjala da će to biti zadnji put da je vidim, prisjetila se posljednjeg slučajnog susreta s Jasminom Dominić (23) njezina najbolja prijateljica iz djetinjstva Ivančica Šegović (42).

Njih su dvije rođene istog dana, Jasmina ujutro, Ivančica popodne. Živjele su u istoj ulici, nekoliko kuća jedna od druge, pohađale su istu školu u susjednome mjestu Mala Subotica te išle zajedno u razred. Njezin otac Antun Molnar kazao nam je da je u Palovcu u to vrijeme živjela još jedna djevojčica iz Nuštra, Jelena, koja je bila ista generacija kako njegova Ivančica i Jasmina te da su tri curice bile nerazdvojne prijateljice.

Foto: Privatni album

- Svakog dana smo išle zajedno u školu. Nekad biciklima, nekad pješke. Našle bismo se na uglu naše ulice. Nakon osnovne škole ja sam upisala srednju kemijsku u Varaždinu a Jasmina gimnaziju. Bile smo suprotni turnus, pa više nismo putovale zajedno u školu. Viđale smo se i dalje u susjedstvu, no više se nismo intenzivno družile kao ranije - govori Ivančica, koju je potpuno šokirala i shrvala vijest o pronalasku Jasminina tijela u zamrzivaču obiteljske kuće Dominićevih.

Prisjetila se Ivančica kako je Jasmina u školi igrala rukomet te se bavila atletikom.

- Zajedno smo išle na rukomet i atletiku u školi. Ne znam je li se kasnije, u srednjoj školi, nastavila baviti nekim sportom jer nismo o tome pričale. Dok smo bile djeca, stalno smo bile vani, kad god je bilo lijepo vrijeme. Nije to bilo kao danas, da se djeca igraju mobitelima, kompjutorima ili gledaju televiziju. Toga u naše vrijeme nije bilo - s nostalgijom se prisjećala sretnog djetinjstva.

Nogometno igralište bilo je u neposrednoj blizini njihovih kuća i, upravo zbog blizine kluba za koji je igrao, Jasminin otac se skrasio u Novoj ulici u Palovcu.

Ivančica je u više navrata bila u Jasmininoj kući, obično kad bi trebale riješiti neki zadatak ili ako bi zajedno pisale domaću zadaću. Često je s njima bila Smiljana, no kaže kako se njih dvije pred njom nisu svađale.

- Smiljana se uvijek preda mnom ponašala normalno, a ne mogu reći ni da mi se Jasmina ikad potužila da ima nekih problema sa sestrom - kaže Ivančica.

Posljednji put kad su se vidjele kratko su razgovarale. Pozdravile su se. Ivančica ju je pitala gdje ide, a potom su razgovarale o kozmetici, koju je Jasmina u to vrijeme prodavala.

- Pozdravile smo se i otišle svaka svojim poslom. Ja sam se kasnije udala i dobila djecu pa nisam stigla razmišljati ni baviti se time gdje je tko. Bilo nam je čudno da bi Jasmina tako nestala bez glasa, jednostavno nikad nije bila takva osoba. Bila je uvijek komunikativna, otvorena, spremna svima pomoći, za prijatelje bi učinila sve. Vjerojatno nam ne bi bilo neobično da je nema godinu, dvije, ali toliko dugo bez da se ikome javi ili dođe, to jednostavno nije bilo nalik na nju - kaže Ivančica. Dodaje kako su svi slutili da je vjerojatno mrtva ili joj se dogodilo nešto strašno, no otkriće da je njezino tijelo 19 godina bilo skriveno u zamrzivaču u njihovoj kući sve je prenerazilo.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čula sam se i s drugima iz naše generacije. Malo je reći da smo svi šokirani, ne možemo vjerovati što joj se dogodilo. Čim sam čula, pokušala sam naći neke naše zajedničke fotografije iz škole. Uspjela sam pronaći svega tri fotografije iz 5., 7. i 8. razreda. Stvarno ne znam gdje su ostale, jesu li kod kuće u nekoj kutiji još od preseljenja... Voljela bih da ih je više - dok je pričala glas joj je postajao sve tiši.

Objasnila je da je Jasminu lako prepoznati na fotografijama. I u osnovnoj školi imala je kratku, tamnu kosu, sličnu frizuru te iste, blage crte lica.

- Bila je sitna, ne mršava, ali sitnije građe i prosječne visine. U licu se nije nimalo promijenila. Ista je kao na fotografiji s osobne iskaznice koju su objavili nakon njezina nestanka - kaže njezina prijateljica.

Foto: Večernji list/Pixsell/Privatni album

Jasmina joj nikad nije pričala da ima dečka.

- Nikad nije nikoga spominjala, ni govorila da je zaljubljena, no nakon osnovne škole nismo bile tako bliske i nismo se tako često viđale. Ne znam je li imala neku prijateljicu u srednjoj školi kojoj se povjeravala - iskreno je priznala. Smatra da bi možda bilo drugačije da je u to vrijeme bilo mobitela i društvenih mreža.

- Nisam imala Jasminin telefon ni mobitel. Nije bilo Facebooka. U to vrijeme bilo je mnogo teže ostati u kontaktu s nekim tko više ne živi ovdje. Obitelj je govorila da se čuje s njom i nije bilo razloga da u to ne vjerujemo...

Odmah nakon vijesti o Jasmininu ubojstvu, nazvala je njihovu prijateljicu iz djetinjstva s kojom je ostala u kontaktu.

- Čula sam se s Jelenom. Rekla je da je vidjela vijest na portalima, no ja sam joj htjela osobno reći. Zajedno smo se prisjetile nekih lijepih trenutaka. I ona se udala te živi u Borovu naselju. Znale smo se čuti ponekad, putem ‘fejsa’ ili porukama.

Još jedna Jasminina prijateljica iz osnovne škole, Martina iz Palovca, rekla nam je da je sve ove godine znala da se nešto grozno dogodilo...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jasmina i Smiljana su bile totalno različite osobe. Jasmina je bila odličan učenik, odličan prijatelj, super pozitivna, svi smo je voljeli. Uvijek nas je nasmijavala. Bila je super sportaš. Trenirala je rukomet i atletiku. Ona nije bila tip osobe koji bi samo nestao ili donio neku ishitrenu ili tako neodgovornu odluku. Pričalo se da je otišla s nekim vozačem, da je otišla raditi na brod, u Pariz, ovdje, ondje, ali mi smo znali da je to nemoguće. Nema šanse da ona tako ode i da se baš nikome ne javi - kaže Martina i dodaje:

- Svaki put kad smo se sastajali na tim obljetnicama donosili bismo slike iz škole, uspomene, spomenare, i uvijek bismo raspravljali i o Jasmini. Pitali smo jedni druge je li se nekome javila, je li netko saznao nešto o njoj, ali nitko nije ništa znao. Istodobno, sve se više po selu raspredala priča o Smiljani, pitali smo se je li zaista mogla imati nešto sa sestrinim nestankom, o tome kako netko u toj obitelji sigurno zna gdje je Jasmina. Nadali smo se da će istraga svih ovih godina nešto otkriti, ali ništa...

Svi Jasminini prijatelji iz osnovne škole su se dogovorili i kupili joj vijenac za grob s natpisom ‘Generacija’ kao posljednji oproštaj od svoje tragično preminule prijateljice.

Baš svi u selu pričaju kako su Jasmina i Smiljana bile potpuna suprotnost, pa i naš sugovornik blizak obitelji koji je želio ostati anoniman.

- Osim što je bila izvrsna sportašica, rukometašica i atletičarka, pokojna Jasmina bila je prvakinja Hrvatske u školskom natjecanju iz biologije 1991. Bila je jako predana učenju i treniranju te ljepša, sposobnija i pametnija od sestre Smiljane - otpuhujući dim cigarete niže naš sugovornik. Nevjerojatno, kao da je baš cijelo selo sve ove godine, uključujući i oca Fredija, sumnjalo da baš Smiljana zna nešto o nestanku sestre.

