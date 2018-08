'Bila sam izvan sebe kad sam shvatila da je Osama džihadist'

Novinar britanskog Guardiana je, uz dopuštenje prijestolonasljednika Saudijske Arabije, intervjuirao Aliu Ghanem u njezinom domu u saudijskom gradu Džedi. Alia, ili drugim imenom Hamida al-Attas, majka je Osame Bin Ladena, a do sada nije dala intervju za zapadne medije.

Nakon dugih pregovora prijestolonasljednik Mohammed Bin Salman pristao je dati blagoslov jer smatra kako će to pomoći svijetu dokazati da Saudijska Arabija ne stoji iza terorističkih napada na SAD (iako je 15 od 19 otmičara bilo iz kraljevstva) nego de je za organizaciju odgovoran jedan buntovnik.

Alia je novinara dočekala u luksuznoj vili, u salonu prepunom antikviteta i s jednom velikom fotografijom prvorođenog sina. Kraj nje su bila Osamina braća, Ahmad i Hassan te drugi suprug, Mohammed al-Attas, koji je dječake i odgojio. Svaki od njih, piše Guardian, ima drugo viđenje muškarca koji je postao sinonim s terorizmom. "Moj je život bio jako težak jer je on bio daleko od mene. Bio je dobro dijete, i jako me volio", govori 80-godišnjakinja. Njihov je dom u Džedi, kaže, već generacijama dom klana Bin Laden, obitelji koja je među najbogatijima i najmoćnijima u Saudijskoj Arabiji, obitelj čiji su građevinari sagradili većinu prometnica u kraljevstvu.

'Isprali su mu mozak'

Godinama je Osamina majka odbijala pričati o sinu, čak i široj obitelji. Dva je desetljeća on bio čelni čovjek Al Kaide, i za vrijeme je njegove vladavine terora napadnut SAD. Devet godina kasnije ubijen je u Pakistanu. Sada je na čelu kraljevstva, zloglasnog upravo radi veza s Bin Ladenom, mladi reformator (ili se barem takvim želi pokazati), Mohammed bin Salman, koji je dao zeleno svjetlo intervjuu. Ghanem se prvorođenog sina sjeća kao sramežljivog dječaka koji je bio dobar učenik. Jako je pobožan postao tek u ranim dvadesetim godinama, za vrijeme studija na sveučilištu u Džedi gdje je studirao ekonomiju.

Tamo je i došlo do radikalizacije. "Ljudi na sveučilištu su ga promijenili. Postao je drugi čovjek. Jedan od njih je bio i Abdulah Azam, član jednog bratstva koji mu je kasnije bio vjerski savjetnik. Možete slobodno reći da su mu oni isprali mozak. To je bio kult, a oni su skupljali novac za svoje ciljeve. Stalno sam mu govorila da ih se kloni, ali on nikada ne bi priznao što radi, previše me volio", rekla je Ghanem Guardianu.

Ranih osamdesetih godina Bin Laden je otišao u Afganistan boriti se protiv ruske okupacije.

"Svi koji su ga tada upoznali i družili se s njime su ga poštovali. I mi smo bili ponosni. Čak je i saudijska vlada bila ponosna. Ali onda je došao Osama mudžahedin", rekao je Hassan. Obitelj se bori s time da objasne tu transformaciju od "nadahnutog" revolucionara u globalnog džihadista. "Ponosan sam na njega jer sam od njega dosta naučio, to je istina. Ali nisam ponosan na njega kao na muškarca. Postao je globalna superzvijezda, a za što? Što je učinio?", kaže Hassan.

Bio je odličan učenik

"Bio je vrlo iskren, odličan učenik. Nikada mi nije palo na pamet da bi postao džihadist. Nikada. Bila sam izvan sebe kad sam shvatila, zašto bi se svega odrekao, svega što ima", kaže njegova majka. Članovi uže obitelji posljednji su ga put vidjeli u Afganistanu 1999. godine, kada su ga dva puta posjetili u vojnoj bazi kraj Kandahara. "To je baza koju su osvojili od Rusa. Bili smo sretni, blagovali smo, družili se", kaže Ghanem koja nije Saudijka. Potječe iz sirijskog obalnog grada Latakije, iz obitelji uzgajivača limuna.

Uspoređuje tadašnji i sadašnji život. Sirijska je kuhinja, kaže, superiorna. I klima je bolja, ipak je tamo Mediteran, a ne samo zakuhala pustinja. U Arabiju se doselila sredinom pedesetih kada se udala za Osamina oca od kojeg se rastala nakon tri godine. Osama je rođen u Rijadu, a njegov je otac imao još 54 djece s 11 žena. Ghanem, koja pati od niza medicinskih boljki se, piše Guardian, u jednom trenutku otišla odmoriti, a intervju nastavljaju njezini sinovi.

Cijeli tekst pročitajte na Express.hr