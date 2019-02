'Bila sam na pregledu, imam genetske predispozicije za rak'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila je da je bila na infuziji i preventivnom pregledu.

- Nažalost, imam neke genetske predispozicije. Od četvero mojih baka i djedova, troje je umrlo od karcinoma tako da ja svake godine radim magnetsku rezonanciju dojki i unutarnjih organa, rekla je predsjednica objašnjavajući zašto je bila na pregledu u privatnoj klinici Radiochirurgia Zagreb u Sv. Nedelji.

Ta je Klinika specijalizirana za dijagnostiku i liječenje karcinoma radioterapijom i radiokirurgijom. Objasnila je da redovito ide na godišnje preventivne preglede kao što to zastupa u javnosti.

Predsjednica je sredinom siječnja u više navrata bila i na infuziji u KBC-u Sestara milosrdnica. '

Je, sve je u redu, imala sam virozu poslije Nove godine i išla sam na infuziju u Vinogradsku bolnicu jer sam morala ići u Tursku u državni posjet'', rekla je Predsjednica, javlja Dnevnik.hr.

Osvrnula se i na optužbe bivšeg savjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljića da je srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću obećala da u govorima više neće spominjati pojmove "velikosrpska agresija" i "genocid u Srebrenici".

- Ma nemojte me to pitati. Gledajte, cijela moja politika govori o mojim stavovima, nema uopće potrebe to komentirati. Neću više komentirati takve izjave jer ne želim ulaziti u raspravu s nekim tko reagira na taj način, kaže predsjednica.