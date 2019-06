'Bile su sretne što idu na more, ne mogu prihvatiti da ih nema' S obje sam bila u petak, družile smo se i inače. Bile su tako sretne što idu na more. Strašno. Nevjerojatno da se to dogodi baš najboljim curama iz škole, priča prijateljica djevojčica koje su poginule u naletu kamiona