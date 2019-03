Drama se nastavlja: Oluja ljulja brod, po ljude došli helikopteri

Spasilačke službe u nedjelju rano ujutro evakuirale su 338 putnika s kruzera Viking Sky koji je u subotu uz obalu Norveške ostao bez pogona.

Kako javlja norveški NRK, na kruzeru su uspjeli pokrenuti tri od četiri motora i brod se kreće zapadno brzinom od 2-3 čvora. Plan je da se brod doveze do luke Molde uz pomoć remorkera.

No, vremenske prilike igrat će veliku ulogu u tome jer valovi mogu otežati akciju, a problem je i okretati brod u nemirnom moru.

Uz pokušaje da se brod dotegli u sigurnu luku, uz pomoć tri helikoptera se nastavlja akcija evaukacije putnika s kruzera.

